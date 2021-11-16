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Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение имени, стихи, открытки и картинки

Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение имени, стихи, открытки и картинки

16 ноября 2021 года — это день, когда отмечают свои именины женщины и девочки с именем Светлана. Праздник учрежден в честь Святой мученицы Фотины. Если хотите поздравить Светлану с днем ангела, вам поможет эта статья, где собраны стихи, яркие открытки, картинки и гифки.

Происхождение и значение имени Светлана



Это имя старославянского происхождения. Означает светлая, чистая. Светлана — очень популярное имя в 20 веке в России, Беларуси, Украине и Болгарии, но также встречается в других славянских странах, например, в Словакии.

Светлана означает сила и энергия. Она — сильная личность, умеющая привлекать к себе окружающих. Светлана открыта и честна, но не любит говорить людям неприятные слова, поэтому иногда ее можно поймать даже на милосердной лжи.
Любой ценой стремится к пониманию и готова пожертвовать собой ради благополучия любимого человека. Если Светлана встретит любовь всей своей жизни, с ее помощью он сможет достичь любых целей.

Поздравления с именинами Светланы в стихах: яркие картинки и открытки с пожеланиями



***

Светлана рождена для счастья,
Для восхищенья и любви.
Пусть испытания и ненастья
Судьба оставит позади.
Подарит много дней хороших,
Улыбок море и добра,
Здоровья крепкого побольше,
Чтоб, не болея, жить до ста!
Пусть рядом будут все родные,
Работа радует всегда,
Дороги будут все открыты,
В душе всегда цветет весна!



***

От всей души желаю, Света,
Чтоб жизнь твоя всегда была
Медовой, сладкой, как конфета,
Чтоб ты от радости цвела!
Пусть солнце, Светочка, сияет
Лишь для тебя и дарит свет!
Пусть будет все, чего желает
Твое сердечко много лет!




***

Светлана, светлая такая —
Так неспроста тебя зовут:
Добро в твоей душе без края,
Ты освещаешь жизни путь.
Желаю благ тебе и счастья,
Чтоб озаряла всё вокруг.
Пусть не страшат тебя ненастья,
А рядом будет верный друг!
Светлана, Светочка, Светуля,
Ты светлый лучик на земле.
Здоровой будь, родным на радость,
Счастливой будь в своей судьбе!



***

Наша милая Светлана —
Королева без изъяна.
С этой истиной простой
Все согласны, Светик мой.
Там, где ты, всегда веселье.
Поднимает настроение
Твоя теплая улыбка,
Звонкий смех и добрый нрав.
Оставайся искрой света,
Ведь с тобой печали нету.
Богом будь всегда хранима,
В жизни счастлива, любима.

Поздравления с именинами Светланы в прозе, гифки




Желаю тебе, дорогая Света, всегда светиться от счастья! Пускай все желания сбываются, ведь ты этого достойна! Пускай в твоей семье царят мир и любовь, а на работе господствуют успех и порядок! Оставайся собой, получай удовольствие от жизни и уверенно шагай только вперед!



***
Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких! Света, пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!



***
Светик, солнышко, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, стремиться к своим целям и верить в свою мечту, всегда добиваться успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе.



***
Дорогая Светочка, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей в жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху. Светуль, будь всегда красива до умопомрачения и любима до безумия.



***
Поздравляю тебя, Светлана. Всем сердцем желаю любви, удачи, красоты, богатства, море удовольствий и минимум забот в жизни. Светочка, пусть каждый день позволяет тебе успешно совмещать важные дела, увлечения, приятные встречи, моменты тёплых воспоминаний, мгновения расслабляющего отдыха и упорный труд во благо собственного счастья.
# Общество
По материалам: RSUTE

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