Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение имени, стихи, открытки и картинки

Происхождение и значение имени Светлана

Поздравления с именинами Светланы в стихах: яркие картинки и открытки с пожеланиями



Светлана рождена для счастья,

Для восхищенья и любви.

Пусть испытания и ненастья

Судьба оставит позади.

Подарит много дней хороших,

Улыбок море и добра,

Здоровья крепкого побольше,

Чтоб, не болея, жить до ста!

Пусть рядом будут все родные,

Работа радует всегда,

Дороги будут все открыты,

В душе всегда цветет весна!





От всей души желаю, Света,

Чтоб жизнь твоя всегда была

Медовой, сладкой, как конфета,

Чтоб ты от радости цвела!

Пусть солнце, Светочка, сияет

Лишь для тебя и дарит свет!

Пусть будет все, чего желает

Твое сердечко много лет!





Светлана, светлая такая —

Так неспроста тебя зовут:

Добро в твоей душе без края,

Ты освещаешь жизни путь.

Желаю благ тебе и счастья,

Чтоб озаряла всё вокруг.

Пусть не страшат тебя ненастья,

А рядом будет верный друг!

Светлана, Светочка, Светуля,

Ты светлый лучик на земле.

Здоровой будь, родным на радость,

Счастливой будь в своей судьбе!





Наша милая Светлана —

Королева без изъяна.

С этой истиной простой

Все согласны, Светик мой.

Там, где ты, всегда веселье.

Поднимает настроение

Твоя теплая улыбка,

Звонкий смех и добрый нрав.

Оставайся искрой света,

Ведь с тобой печали нету.

Богом будь всегда хранима,

В жизни счастлива, любима.



Поздравления с именинами Светланы в прозе, гифки

Желаю тебе, дорогая Света, всегда светиться от счастья! Пускай все желания сбываются, ведь ты этого достойна! Пускай в твоей семье царят мир и любовь, а на работе господствуют успех и порядок! Оставайся собой, получай удовольствие от жизни и уверенно шагай только вперед!

Светик, поздравляю тебя и искренне желаю сиять от счастья и ярким лучиком любви светить для своих близких! Света, пусть в твоей жизни будут только светлые чувства, светлые надежды, светлые мысли и светлые ожидания. Будь прекрасна и удивительна!

Светик, солнышко, поздравляю тебя и искренне желаю сиять в этой жизни яркой звездой, стремиться к своим целям и верить в свою мечту, всегда добиваться успеха и удачи, жить с верной любовью в сердце и невероятным счастьем в душе.

Дорогая Светочка, поздравляю тебя! Желаю приятных неожиданностей и внезапных радостей в жизни, больших просторов счастья и ровных дорог к успеху. Светуль, будь всегда красива до умопомрачения и любима до безумия.

Поздравляю тебя, Светлана. Всем сердцем желаю любви, удачи, красоты, богатства, море удовольствий и минимум забот в жизни. Светочка, пусть каждый день позволяет тебе успешно совмещать важные дела, увлечения, приятные встречи, моменты тёплых воспоминаний, мгновения расслабляющего отдыха и упорный труд во благо собственного счастья.

16 ноября 2021 года — это день, когда отмечают свои именины женщины и девочки с именем Светлана. Праздник учрежден в честь Святой мученицы Фотины. Если хотите поздравить Светлану с днем ангела, вам поможет эта статья, где собраны стихи, яркие открытки, картинки и гифки.Это имя старославянского происхождения. Означает светлая, чистая. Светлана — очень популярное имя в 20 веке в России, Беларуси, Украине и Болгарии, но также встречается в других славянских странах, например, в Словакии.Светлана означает сила и энергия. Она — сильная личность, умеющая привлекать к себе окружающих. Светлана открыта и честна, но не любит говорить людям неприятные слова, поэтому иногда ее можно поймать даже на милосердной лжи.Любой ценой стремится к пониманию и готова пожертвовать собой ради благополучия любимого человека. Если Светлана встретит любовь всей своей жизни, с ее помощью он сможет достичь любых целей.************************