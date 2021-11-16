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Права на проведение конференции BlockchainUA передали известным представителям криптосообщества

Права на проведение конференции BlockchainUA передали известным представителям криптосообщества


Компания Distributed Lab передала права на проведение крупнейшей украинской отраслевой конференции BlockchainUA основателям сообщества CryptoAlcoholics, в котором состоят многие видные представители местной индустрии. 


В рамках соглашения права перешли главе Apyswap Foundation Андрею Великому, предпринимателю Дмитрию Наумову и известному координатору сообщества под псевдонимом Nike Long. Условия сделки стороны не раскрывают. 


"Наша основная задача — продолжить дело предыдущих организаторов, сохранить дух конференции и ориентированность на сообщество", — подчеркнул Великий в комментарии ForkLog .


Новые организаторы планируют проводить BlockchainUA дважды в год, как и прежде. Среди целей — привлекать иностранных спикеров и партнеров, презентовать украинские продуктовые и технические команды внешнему рынку. 


"Исторически Distributed Lab занималась многими активностями. Мы старались вкладывать душу во все, что делаем, и отвечать за качество. Мы вывели BlockchainUA в топ отраслевых мероприятий Восточной Европы. Этот проект стал намного важнее и значимее для украинского сообщества, чем мы прогнозировали. Но пришло время нам в Distributed Lab начать новый этап развития — мы сфокусируемся на технологической составляющей нашего бизнеса, а конференцию передадим в руки людей, которых считаем достойными развивать уже сформировавшееся сообщество", — заявил основатель Distributed Lab Павел Кравченко. 


Distributed Lab проводила BlockchainUA с 2016 года. Компания предоставляет широкий спектр услуг — от разработки на заказ до консалтинга, поддерживает образовательные инициативы, проводит хакатоны и другие профильные мероприятия. 


Юбилейная десятая конференция BlockchainUA состоялась в Киеве 3 ноября 2021 года — ForkLog выступил генеральным медиапартнером события. 



# Экономика
По материалам: ForkLog

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