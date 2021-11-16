Права на проведение конференции BlockchainUA передали известным представителям криптосообщества

Компания Distributed Lab передала права на проведение крупнейшей украинской отраслевой конференции BlockchainUA основателям сообщества CryptoAlcoholics, в котором состоят многие видные представители местной индустрии.

В рамках соглашения права перешли главе Apyswap Foundation Андрею Великому, предпринимателю Дмитрию Наумову и известному координатору сообщества под псевдонимом Nike Long. Условия сделки стороны не раскрывают.

"Наша основная задача — продолжить дело предыдущих организаторов, сохранить дух конференции и ориентированность на сообщество", — подчеркнул Великий в комментарии ForkLog .

Новые организаторы планируют проводить BlockchainUA дважды в год, как и прежде. Среди целей — привлекать иностранных спикеров и партнеров, презентовать украинские продуктовые и технические команды внешнему рынку.

"Исторически Distributed Lab занималась многими активностями. Мы старались вкладывать душу во все, что делаем, и отвечать за качество. Мы вывели BlockchainUA в топ отраслевых мероприятий Восточной Европы. Этот проект стал намного важнее и значимее для украинского сообщества, чем мы прогнозировали. Но пришло время нам в Distributed Lab начать новый этап развития — мы сфокусируемся на технологической составляющей нашего бизнеса, а конференцию передадим в руки людей, которых считаем достойными развивать уже сформировавшееся сообщество", — заявил основатель Distributed Lab Павел Кравченко.

Distributed Lab проводила BlockchainUA с 2016 года. Компания предоставляет широкий спектр услуг — от разработки на заказ до консалтинга, поддерживает образовательные инициативы, проводит хакатоны и другие профильные мероприятия.

Юбилейная десятая конференция BlockchainUA состоялась в Киеве 3 ноября 2021 года — ForkLog выступил генеральным медиапартнером события.



