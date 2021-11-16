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Предприятия Братска могут попасть под санкции Правительства РФ за загрязнение воздуха

Предприятия Братска могут попасть под санкции Правительства РФ за загрязнение воздуха

Правительство готово наказывать предприятия, которые расположены в 12 самых грязных городах страны — в Братске, Норильске, Челябинске, Магнитогорске и других, если они не снизят выбросы в атмосферу на 20% к 2024 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Для таких производств могут повысить плату за негативное воздействие на окружающую среду, применив к классическим ставкам повышающий коэффициент. Это следует из протокола вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщают «Известия».

Ведомства разработают правовые акты по ее поручению. Все предприятия России, которые загрязняют воздух, воду и почву, платят за негативное воздействие на природу. Росприроднадзор в качестве наказания предлагает умножать классические ставки на 100.

Предприятия, о которых идет речь, находятся в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Минприроды и Росприроднадзор должны предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования. Это позволит установить ответственность для юридических лиц и ИП, если они не выполнят обязанности о квотировании выбросов.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко «Известиям» подтвердили, что ведомствам были даны такие поручения. Квоты, или допустимые объемы выбросов, в проекте «Чистый воздух» устанавливают для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры с учетом целей в каждом конкретном регионе. Больше всего объектов, которые попали под квоты, в Омске (145) и Челябинске (71), в других регионах — около 30 в каждом. Снизить выбросы должны самые крупные в РФ компании, которые расположены в этих городах: Rusal, «Норникель», Evraz, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Северсталь», «Фосагро» и другие.

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По материалам: irk

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