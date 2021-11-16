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Приятный сюрприз: игра Cloning Clyde доступна бесплатно на Xbox

Приятный сюрприз: игра Cloning Clyde доступна бесплатно на Xbox


Одна из игр, которая сегодня была добавлена в программу обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, это Cloning Clyde. Как оказалось, игру можно забрать из Microsoft Store бесплатно прямо сейчас. Для этого достаточно просто перейти в Microsoft Store и заполучить Cloning Clyde к себе на аккаунт.

Cloning Clyde

Клайд — неразумный персонаж, который охотно подписывается на генетические эксперименты, которые будут проведены над ним за 20 долларов. Из-за неисправности машины для клонирования Клайда клонировали сотни раз.
Перейти в Microsoft Store

Cloning Clyde – это игра, которая вышла на приставке Xbox 360 в июле 2006 года. Игра была разработана командой NinjaBee.

В Cloning Clyde игрок должен за клонов Клайда сбежать из лаборатории. В ходе одиночного прохождения можно переключаться между несколькими клонами, чтобы преодолевать различные препятствия. Есть несколько многопользовательских режимов – кооперативный и соревновательный.


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По материалам: newxboxone

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