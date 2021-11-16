Приметы и обычаи на день Анны Холодной: что можно и что нельзя делать 16 ноября 2021 года

Кто такая Анна Холодная и чем примечателен этот праздник

Какие традиции и обычаи соблюдались на Руси в день Анны Холодной

На какие приметы обращали внимание 16 ноября

Народный церковный праздник почитания святой княжны Анны Холодной на Руси отмечали 16 ноября. По поверью, именно в этот день приходило время зимы, а нечистая сила спускалась на землю, чтобы подсмотреть, как живут люди.Княжна Анна Всеволодовна, которую в народе прозвали Анна Холодная, посвятила свою жизнь служению Богу. В юности ее отец — князь Всеволод Ярославич — хотел отдать ее замуж за заморского царя, но Анна отказалась. И тогда он специально для нее построил Андреевский монастырь в Киеве. Анна Всеволодовна стала его хранительницей.Она создала одну из первых школ для девочек, в которой преподавали различные ремесла, обучали грамоте и рукоделию. Княжна пользовалась большим уважением в православном мире, и после ее смерти 16 ноября стало днем почитания ее памяти.На Руси всегда чтили память Анны Холодной. Считалось, что приходящие в этот день на землю темные силы не причиняют людям зла, но все равно им старались не попадаться на глаза и без особой необходимости не покидать стены своего дома.Мужчины в этот день занимались каким-то домашним ремеслом, женщины принимались за рукоделие — шили, вышивали, пряли лен. От тяжелой домашней работы и уборки старались воздерживаться. Всей семьей лакомились мороженными ягодами и замороженным молоком, которое стругали ножом. На стол было принято подавать блины или пироги с киселем из ягод.Считалось, что именно в этот день всевозможные привороты и гадания имеют магическую силу, поэтому у знахарей, гадалок и колдунов прибавлялось работы. Люди также обращались к ним с просьбами исцелить от болезней.В день памяти Анны Холодной особое внимание уделялось различным приметам. Люди старались следить за погодой, чтобы определить, какую ждать зиму и будет ли следующий год урожайным.Если 16 ноября выпадал снег на мерзлую землю, считалось, что на следующий год будет хороший урожай.Но если он выпадал на теплую землю, когда не все листья еще опали с деревьев, — урожая не жди.Если днем была теплая погода, а к вечеру ударил мороз — зима будет теплой, без резких перепадов температуры.Если дрова в печке горят ярко, громко потрескивая, — значит, в ближайшие дни надо ожидать морозную погоду. А если долго не хотели разгораться — будет тепло.То же самое определяли по дыму из трубы: столбом поднимается вверх — к морозам, стелется ближе к земле — к потеплению.Люди в этот день также считали аистов, которые пролетали над их жилищами. Сколько птиц насчитаешь — столько пасмурных дней будет в этом году.