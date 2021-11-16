Профильный комитет рекомендовал принять стратегию развития Иркутской области в первом чтении

Комитет по собственности и экономической политике Законодательного собрания рекомендовал принять проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года в первом чтении. Документ был рассмотрен на заседании под руководством Николая Труфанова.

Проект закона разработан таким образом, что обеспечивает выполнение на территории Иркутской области требований федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Предварительно стратегию рассмотрели все комитеты и комиссии, представители научных организаций и предпринимательского сообщества. Документ согласован федеральными органами исполнительной власти и Минэкономразвития России.

План мероприятий по реализации стратегии с перечнем конкретных действий должен быть утвержден в течение двух месяцев со дня вступления в силу областного закона о принятии документа.

Парламентарии высказали ряд предложений, которые предложено учесть в дальнейшей работе над стратегией. В частности, по словам вице-спикера Ольги Носенко, необходимо сделать упор на развитие кадрового потенциала региона, подготовку специалистов рабочих профессий в соответствие с потребностями предприятий для реализации инвестиционных проектов. Николай Труфанов считает, что особого внимания требуют вопросы развития промышленности.

Депутат Александр Вепрев заметил, что требует уточнения ряд целевых показателей: количество новых рабочих мест и уровень заработной платы с учетом прогнозируемого роста ВРП в 2,22 раза – с 1,4 триллиона рублей до 3,1 триллиона рублей к 2036 года. А согласно стратегии, средняя заработная плата должна вырасти в 3 раза – с 46 тысяч рублей до 140 тысяч рублей. Также по мнению парламентария, нужно сделать акцент на развитие экспорта.

Депутат Денис Шершнев обратил внимание на необходимость более детальной проработки вопросов развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области и развития энергоемких производств в сфере машиностроения, производства цифровой техники и строительства объектов по хранению и переработке информации.

В стратегии выделены четыре основных приоритета: накопление и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства для жизни, сохранение уникальной экосистемы региона, экономический рост и эффективное управление.

Стратегия охватывает важные сферы жизнедеятельности региона: здравоохранение, образование, социальную сферу, культуру, физкультуру и спорт, транспорт, ЖКХ, туризм, экологию.

Проект стратегии будет рассмотрен в первом чтении на сессии Законодательного собрания 17 ноября.

Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на сессии ЗС 17 ноября

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