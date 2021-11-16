Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников движения Worldskills Russia

150 победителей и призёров чемпионатов WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior приехали во Всероссийский детский центр «Смена» для участия в образовательной программе «Профильные техноотряды», информирует Минпросвещения России.

Ребята в возрасте от 12 до 16 лет из 31 российского региона уже имеют достижения в инженерно-конструкторских и исследовательских проектах.

В течение двух недель они проходят обучение по восьми профессиональным компетенциям: «Охрана окружающей среды», «Охрана труда», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Графический дизайн», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Преподавание английского языка в дистанционном формате», «Промышленная робототехника» и «Лабораторный химический анализ».

«Молодёжь всё больше стремится приобрести практические знания и навыки, необходимые в жизни и профессиональной деятельности. Всероссийский детский центр «Смена» в своих образовательных программах предоставляет каждому ребёнку возможность не просто познакомиться с современными и актуальными профессиями, но и понять, какую деятельность следует выбрать для развития успешной карьеры», – отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

Завершит программу демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, где будут смоделированы реальные производственные условия для демонстрации профессиональных умений и навыков. Работу ребят будут оценивать эксперты, участники «Профильных техноотрядов» получат skills-паспорт – электронный документ, отражающий уровень владения практическими навыками.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.