Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников движения Worldskills Russia

Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников движения Worldskills Russia

Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников движения Worldskills Russia

150 победителей и призёров чемпионатов WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior приехали во Всероссийский детский центр «Смена» для участия в образовательной программе «Профильные техноотряды», информирует Минпросвещения России.

Ребята в возрасте от 12 до 16 лет из 31 российского региона уже имеют достижения в инженерно-конструкторских и исследовательских проектах.

В течение двух недель они проходят обучение по восьми профессиональным компетенциям: «Охрана окружающей среды», «Охрана труда», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Графический дизайн», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Преподавание английского языка в дистанционном формате», «Промышленная робототехника» и «Лабораторный химический анализ».

«Молодёжь всё больше стремится приобрести практические знания и навыки, необходимые в жизни и профессиональной деятельности. Всероссийский детский центр «Смена» в своих образовательных программах предоставляет каждому ребёнку возможность не просто познакомиться с современными и актуальными профессиями, но и понять, какую деятельность следует выбрать для развития успешной карьеры», – отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

Завершит программу демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, где будут смоделированы реальные производственные условия для демонстрации профессиональных умений и навыков. Работу ребят будут оценивать эксперты, участники «Профильных техноотрядов» получат skills-паспорт – электронный документ, отражающий уровень владения практическими навыками.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат
В Грозном открылся первый в России технопарк универсальных педагогических компетенций
В Грозном открылся первый в России технопарк универсальных
Hellblade: Senua’s Sacrifice получила обновление: улучшения на PC, новые возможности на Xbox
Hellblade: Senua’s Sacrifice получила обновление: улучшения на PC,
Юные химики создают в «Орлёнке» «парфюмерную симфонию»
Юные химики создают в «Орлёнке» «парфюмерную симфонию»
Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников движения Worldskills Russia
Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников
В Казани стартовал финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»
В Казани стартовал финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце
Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2021»
Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2021»
VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдёт весной 2022 года
VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»
В Ярославской области 13 педагогов приступили к работе по программе «Земский учитель»
В Ярославской области 13 педагогов приступили к работе по программе
Мэрилин Мэнсон превратил студию в камеру для пыток "плохих девочек"
Мэрилин Мэнсон превратил студию в камеру для пыток "плохих
Canaan отчиталась о рекордном росте выручки от продаж майнеров
Canaan отчиталась о рекордном росте выручки от продаж майнеров
Неизвестный кит докупил 207 BTC в момент снижения монеты до $62 000
Неизвестный кит докупил 207 BTC в момент снижения монеты до $62 000

Топ на сегодня

Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение имени, стихи, открытки и картинки
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в рамках акции #МыВместе
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в
Ксения Собчак в купальнике похвасталась фигурой
Ксения Собчак в купальнике похвасталась фигурой
Энтони Скарамуччи: биткоин будет торговаться по $500 000
Энтони Скарамуччи: биткоин будет торговаться по $500 000

Еще по теме

В «Орлёнке» школьников обучат рекрутингу и интернет-маркетингу
На Чукотке начались отборочные соревнования конкурса WorldSkills Russia
В Туле стартует V Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» готовятся к финалу WorldSkills Russia