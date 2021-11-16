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Путин поручил приравнять товары из ДНР и ЛНР к российским

Путин поручил приравнять товары из ДНР и ЛНР к российским

Президент России Владимир Путин подписал документ, в соответствии с которым товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут фактически приравнены к российским, — наша страна начнет признавать сертификаты о происхождении, выданные ДНР и ЛНР. Также эта продукция будет допущена до госзакупок.

Перечисленные меры предусмотрены в указе "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Помимо прочего, он отменяет экспортные и импортные квоты при перемещении товаров через границу России и непризнанных республик. Все это будет действовать до политического урегулирования конфликта на основе Минских соглашений.


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Как сообщал Ruposters, в начале месяца глава МИД Сергей Лавров уличил Киев в намерении втянуть Россию в боевые действия. Украина сознательно идет на обострение конфликта в Донбассе, в частности путем применения ударных беспилотников, считают в Москве.

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По материалам: uposters.ru

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