Распродажа игр и DLC для Xbox — 150+ позиций со скидками: 16-23 ноября





Сегодня в Microsoft Store стартовала очередная еженедельная распродажа игр и дополнений для Xbox One и Xbox Series X | S. Со скидками в рамках распродажи предлагается чуть более 150 позиций. Вот игры, которые можно приобрести по сниженным ценам для Xbox с 16 по 23 ноября:

Стоимость в рублях указана по курсу: $1 = 72,5 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Insurgency: Sandstorm$39,992899,28 руб.$33,992464,28 руб.15%с GoldAO Tennis 2$54,993986,78 руб.$13,74996,15 руб.75%с GoldFarming Simulator 19 — Premium Edition$49,993624,28 руб.$29,992174,28 руб.40%с GoldMotoGP™21$69.995074 руб.$27,992029,28 руб.60%с GoldA Plague Tale: Innocence$39,992899,28 руб.$9,99724,28 руб.75%с GoldSpec Ops: The Line$23,991739,28 руб.$4,79347,28 руб.80%с GoldRugby 20$59,994349,28 руб.$14,991086,78 руб.75%с GoldSummer in Mara$24,991811,78 руб.$12,49905,53 руб.50%с GoldXCOM®: Enemy Within$23,991739,28 руб.$4,79347,28 руб.80%с GoldHandball 21$39,992899,28 руб.$19,991449,28 руб.50%с GoldThe Falconeer$19,991449,28 руб.$12,99941,78 руб.35%с GoldCrossroads Inn$29,992174,28 руб.$17,991304,28 руб.40%с GoldPumpkin Jack$29,992174,28 руб.$13,49978,03 руб.55%с GoldAlphadia Genesis$14,991086,78 руб.$8,99651,78 руб.40%с GoldMinerva’s Den$6.99507 руб.$3,49253,03 руб.50%с GoldBorderlands 2 Season Pass$16,991231,78 руб.$5,09369,03 руб.70%с GoldНабор Ultimate Upgrade$2,79202,28 руб.$0,9266,7 руб.67%с GoldUltimate Upgrade Pack 2$2,79202,28 руб.$0,9266,7 руб.67%с GoldCrashbots$9,99724,28 руб.$3,99289,28 руб.60%с GoldDodgeball Academia$24,991811,78 руб.$18,741358,65 руб.25%с GoldFarming Simulator 19 — Season Pass$39,992899,28 руб.$26,791942,28 руб.33%с GoldGlass Masquerade 2$11,99869,28 руб.$3,59260,28 руб.70%с GoldHabroxia 2$9,99724,28 руб.$6,99506,78 руб.30%с GoldI, AI$9,99724,28 руб.$5,99434,28 руб.40%с GoldInsurgency: Sandstorm — Deluxe Edition$79,995799,28 руб.$67,994929,28 руб.15%с GoldInsurgency: Sandstorm — Gold Edition$89,996524,28 руб.$76,495545,53 руб.15%с GoldIt came from space and ate our brains$14,991086,78 руб.$3,74271,15 руб.75%с GoldKingdom: New Lands$14.991087 руб.$4.4319 руб.71%MotoGP™21 — Xbox Series X|S$69.995074 руб.$27.992029 руб.60%Necromunda: Underhive Wars$19,991449,28 руб.$16,991231,78 руб.15%с GoldOutbreak Ultimate Apocalypse$39,992899,28 руб.$19,991449,28 руб.50%с GoldPeaky Blinders: Mastermind$24,991811,78 руб.$7,49543,03 руб.70%с GoldProject Wingman$24,991811,78 руб.$18,741358,65 руб.25%с GoldShady Part of Me$14,991086,78 руб.$5,24379,9 руб.65%с GoldSteampunk Tower 2$9,99724,28 руб.$3,99289,28 руб.60%с GoldSteamWorld Dig 2$19.991449 руб.$7.9573 руб.60%Supraland$19,991449,28 руб.$13,991014,28 руб.30%с GoldSweet Witches$9,99724,28 руб.$3,99289,28 руб.60%с GoldThe Bureau$12,99941,78 руб.$2,59187,78 руб.80%с GoldTwin Breaker: A Sacred Symbols Adventure$9,99724,28 руб.$3,99289,28 руб.60%с GoldOUTRIDERS$59.994349 руб.$19.791435 руб.67%Набор AC: Черный флаг, Единство, Синдикат$89.996524 руб.$26.991957 руб.70%Набор Assassin’s Creed Вальгалла + Watch Dogs: Legion$129.999424 руб.$64.994712 руб.50%Набор Assassin’s Creed Вальгалла + Immortals Fenyx Rising$109.997974 руб.$54.993987 руб.50%Комплект: South Park™ : The Stick of Truth™ + The Fractured but Whole™$79.995799 руб.$26.391913 руб.67%Child of Light$14.991087 руб.$4.49326 руб.70%НАБОР «FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL»$69.995074 руб.$27.992029 руб.60%Watch Dogs®2$59.994349 руб.$11.99869 руб.80%«Мстители Marvel»: издание «Финал»$59.994349 руб.$26.991957 руб.55%1000 Neverwinter Zen$9.99724 руб.$8.9645 руб.11%2000 Neverwinter Zen$19.991449 руб.$16.91225 руб.15%5300 Neverwinter Zen$49.993624 руб.$42.43074 руб.15%11000 Neverwinter Zen$99.997249 руб.$79.95793 руб.20%23000 Neverwinter Zen$199.9914499 руб.$159.911593 руб.20%Brotherhood United$8.99652 руб.$3.5254 руб.61%Madness Beverage$18.991377 руб.$14.21030 руб.25%Paradox Error$4.99362 руб.$3.4246 руб.32%Dungeon Escape: Console Edition$4.99362 руб.$3.4246 руб.32%0 Degrees$4.99362 руб.$3.4246 руб.32%Gaijin Charenji 1 : Kiss or Kill$9.99724 руб.$0.965 руб.91%Nongunz: Doppelganger Edition$14.991087 руб.$10.0725 руб.33%Mushroom Quest$4.99362 руб.$1.7123 руб.66%Tyd wag vir Niemand$9.99724 руб.$3.4246 руб.66%Cosmic Top Secret$9.99724 руб.$3.2232 руб.68%Morbid: The Seven Acolytes$23.991739 руб.$11.9863 руб.50%Dead Dungeon$4.99362 руб.$0.965 руб.82%Old Man’s Journey$9.99724 руб.$6.6478 руб.34%Outbreak Co-Op Collection$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%Outbreak: Endless Nightmares$19.991449 руб.$12.9935 руб.35%Royal Tower Defense$5.99434 руб.$1.4102 руб.77%Checkers for Kids$8.99652 руб.$5.3384 руб.41%Rusty Spout Rescue Adventure$6.99507 руб.$4.8348 руб.31%Time Carnage$12.49906 руб.$6.2450 руб.50%Blazing Beaks$14.991087 руб.$10.0725 руб.33%Crossbow Crusade$4.99362 руб.$3.7268 руб.26%Promesa$4.99362 руб.$2.4174 руб.52%YesterMorrow$19.991449 руб.$9.9718 руб.50%Space Engineers: Ultimate Edition 2020$39.992899 руб.$27.992029 руб.30%Dex$19.991449 руб.$1.99144 руб.90%BLACKHOLE: Complete Edition$14.991087 руб.$3.7268 руб.75%Creaks$17.991304 руб.$6.2450 руб.66%Machinarium$5.99434 руб.$1.4102 руб.77%SCARLET NEXUS Deluxe Edition$74.995437 руб.$44.993262 руб.40%Little Nightmares II$29.992174 руб.$20.091457 руб.33%DARK SOULS™ III — Deluxe Edition$84.996162 руб.$42.493081 руб.50%DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition$89.996524 руб.$35.992609 руб.60%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition$89.996524 руб.$8.99652 руб.90%11-11 Memories Retold$29.992174 руб.$4.49326 руб.85%ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN$59.994349 руб.$14.991087 руб.75%ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Season Pass$24.991812 руб.$12.4899 руб.50%ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN Deluxe Edition$84.996162 руб.$21.241540 руб.75%Chroma Squad$14.991087 руб.$3.7268 руб.75%CODE VEIN$59.994349 руб.$11.99869 руб.80%CODE VEIN Season Pass$24.991812 руб.$12.4899 руб.50%DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin$39.992899 руб.$19.91443 руб.50%DARK SOULS™ III$59.994349 руб.$29.992174 руб.50%DARK SOULS™ III — сезонный пропуск$24.991812 руб.$12.4899 руб.50%DARK SOULS: REMASTERED$39.992899 руб.$19.91443 руб.50%DRAGON BALL FIGHTERZ$59.994349 руб.$8.99652 руб.85%DRAGON BALL FIGHTERZ — FighterZ Pass$34.992537 руб.$10.4754 руб.70%DRAGON BALL FIGHTERZ — FighterZ Pass 2$24.991812 руб.$9.9718 руб.60%DRAGON BALL FIGHTERZ — FighterZ Pass 3$19.991449 руб.$9.9718 руб.50%DRAGON BALL FIGHTERZ — Ultimate Edition$109.997974 руб.$16.491196 руб.85%DRAGON BALL XENOVERSE$39.992899 руб.$5.99434 руб.85%Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle$84.996162 руб.$12.74924 руб.85%DRAGON BALL XENOVERSE 2 — Ultra Pack Set$14.991087 руб.$7.4536 руб.51%DRAGON BALL XENOVERSE 2 — Extra Pass$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%DRAGON BALL XENOVERSE 2 — Super Pass$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%DRAGON BALL Z: KAKAROT$69.995074 руб.$23.091674 руб.67%DRAGON BALL Z: KAKAROT Season Pass.997178 руб..4290 руб.96%ФОРСАЖ ПЕРЕКРЁСТКИ$49.993624 руб.$19.991449 руб.60%FAST & FURIOUS CROSSROADS: Season Pass$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%Little Nightmares Secrets of The Maw Expansion Pass$9.99724 руб.$4.9355 руб.51%MY HERO ONE’S JUSTICE 2$59.994349 руб.$19.791435 руб.67%MY HERO ONE’S JUSTICE 2 Season Pass$19.991449 руб.$9.9718 руб.50%NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4$29.992174 руб.$14.991087 руб.50%NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto$49.993624 руб.$14.991087 руб.70%NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy$39.992899 руб.$15.91153 руб.60%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER$59.994349 руб.$5.99434 руб.90%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Season Pass$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Season Pass 2$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Season Pass 3$14.991087 руб.$7.4536 руб.51%ONE PIECE World Seeker$59.994349 руб.$8.99652 руб.85%ONE PIECE World Seeker Episode Pass$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4$59.994349 руб.$17.991304 руб.70%ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Character Pass$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition$94.996887 руб.$31.342272 руб.67%ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS$59.994349 руб.$8.99652 руб.85%ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS Character Pass$19.991449 руб.$5.9428 руб.70%Project CARS 2$59.994349 руб.$8.99652 руб.85%Project CARS 2 Season Pass$29.992174 руб.$14.91080 руб.50%Project CARS 3$59.994349 руб.$17.991304 руб.70%Project CARS 3 Deluxe Edition$99.997249 руб.$29.992174 руб.70%Project CARS 3: SEASON PASS$34.992537 руб.$17.41262 руб.50%SCARLET NEXUS$69.995074 руб.$41.993044 руб.40%SOULCALIBUR VI$59.994349 руб.$8.99652 руб.85%SOULCALIBUR VI Season Pass$29.992174 руб.$8.9645 руб.70%SOULCALIBUR VI Season Pass 2$32.992392 руб.$16.41189 руб.50%SOULCALIBUR VI Deluxe Edition$89.996524 руб.$17.991304 руб.80%SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris$59.994349 руб.$23.991739 руб.60%SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris Deluxe Edition$99.997249 руб.$59.994349 руб.40%SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET$39.992899 руб.$9.99724 руб.75%SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Upgrade$39.992899 руб.$19.91443 руб.50%Tales of Vesperia: Definitive Edition$49.993624 руб.$9.99724 руб.80%TEKKEN 7$49.993624 руб.$9.99724 руб.80%TEKKEN 7 — Season Pass$24.991812 руб.$7.4536 руб.70%TEKKEN 7 — Season Pass 2$29.992174 руб.$11.9863 руб.60%TEKKEN 7 — Season Pass 3$24.991812 руб.$12.4899 руб.50%TEKKEN 7 — Season Pass 4$14.991087 руб.$7.4536 руб.51%TEKKEN 7 — Ultimate Edition$99.997249 руб.$19.991449 руб.80%The Dark Pictures Anthology: Little Hope$29.992174 руб.$14.991087 руб.50%