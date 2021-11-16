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Разработчик платформы ликвидного стейкинга pSTAKE привлек $10 млн от Galaxy Digital и других

Разработчик платформы ликвидного стейкинга pSTAKE привлек $10 млн от Galaxy Digital и других


Стоящий за решением для ликвидного стейкинга pSTAKE стартап Persistence привлек $10 млн по итогам стратегического раунда финансирования. Его возглавили Three Arrows Capital, Sequoia Capital India, Galaxy Digital и DeFiance Capital Invest.


Средства также предоставили Coinbase Ventures, Tendermint Ventures, Kraken Ventures, Alameda Research, Sino Global Capital, Spartan Group, валидаторы Stake.fish, Figment Fund, Everstake, Chorus One и Cosmostation, а также некоторые бизнес-ангелы.


pSTAKE позволяет «разблокировать» ликвидность находящихся в стейкинге токенов.


https://forklog.com/chto-takoe-stejking/

Держатели pSTAKE могут выпустить соответствующее количество монет стандарта ERC-20. Их можно задействовать в DeFi-экосистеме Ethereum — для получения стейкингового вознаграждения и в прочих юзкейсах доходного фермерства.


pSTAKE поддерживает Ethereum, Cosmos и другие блокчейны на базе Tendermint BFT. В Persistence поставили цель создать экосистему межсетевых Web3-продуктов, предназначенных для стимулирования глобальной ликвидности и обеспечения беспрепятственного обмена ценностями.


С момента запуска в июле объем заблокированных активов в pSTAKE превысил $35 млн.


Поддержка венчурных инвесторов позволит ускорить работу по обеспечению доступа институциональных инвесторов к DeFi. С этой целью в сентябре стартап заключил партнерство с BridgeTower Capital. Соглашение подразумевает интеграцию pSTAKE в операции по стейкингу клиентов последней.


Напомним, в октябре регулируемый FINMA криптовалютный банк SEBA объявил о запуске SEBA Earn. Услуга позволит институциональным клиентам получать доход от криптолендинговых операций, DeFi и стейкинга криптовалют.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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