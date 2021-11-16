Разработчик платформы ликвидного стейкинга pSTAKE привлек $10 млн от Galaxy Digital и других

Стоящий за решением для ликвидного стейкинга pSTAKE стартап Persistence привлек $10 млн по итогам стратегического раунда финансирования. Его возглавили Three Arrows Capital, Sequoia Capital India, Galaxy Digital и DeFiance Capital Invest.

Средства также предоставили Coinbase Ventures, Tendermint Ventures, Kraken Ventures, Alameda Research, Sino Global Capital, Spartan Group, валидаторы Stake.fish, Figment Fund, Everstake, Chorus One и Cosmostation, а также некоторые бизнес-ангелы.

pSTAKE позволяет «разблокировать» ликвидность находящихся в стейкинге токенов.

https://forklog.com/chto-takoe-stejking/

Держатели pSTAKE могут выпустить соответствующее количество монет стандарта ERC-20. Их можно задействовать в DeFi-экосистеме Ethereum — для получения стейкингового вознаграждения и в прочих юзкейсах доходного фермерства.

pSTAKE поддерживает Ethereum, Cosmos и другие блокчейны на базе Tendermint BFT. В Persistence поставили цель создать экосистему межсетевых Web3-продуктов, предназначенных для стимулирования глобальной ликвидности и обеспечения беспрепятственного обмена ценностями.

С момента запуска в июле объем заблокированных активов в pSTAKE превысил $35 млн.

Поддержка венчурных инвесторов позволит ускорить работу по обеспечению доступа институциональных инвесторов к DeFi. С этой целью в сентябре стартап заключил партнерство с BridgeTower Capital. Соглашение подразумевает интеграцию pSTAKE в операции по стейкингу клиентов последней.

Напомним, в октябре регулируемый FINMA криптовалютный банк SEBA объявил о запуске SEBA Earn. Услуга позволит институциональным клиентам получать доход от криптолендинговых операций, DeFi и стейкинга криптовалют.



