Разрушаем популярные стереотипы о Раках

Вадим Карасев

Существует множество стереотипов о каждом Знаке Зодиака. О Раках их немало — пожалуй, больше всего клише принадлежит именно им. Настало время узнать, какие мнения о представителях этого Знака не являются правдой.

У Раков есть чему поучиться. Это люди, которые очень ценят свою семью и друзей. Берегите своих близких, а также пользуйтесь оберегами от семейных неурядиц. Спокойствие в семье гарантирует стабильность в работе и делах.

Раки отлично ладят со всеми

Они хорошо ладят лишь с двумя типами людей — с теми, кто очень сильно на них похож, и с теми, кто выполняет все их прихоти. Также они обожают всех, кто считает их неотразимыми, тешит их самолюбие и уважает. С остальными отношения у них, как минимум, натянутые. Раки — достаточно сложные люди, на которых порой не хватает терпения.

Раки бескорыстны

Да, они очень часто делают что-то хорошее для своих знакомых и друзей, но лишь примерно в половине случаев это действительно проявление доброты. В остальных это просто возможность «заработать лишние очки». Зато эти люди справедливы. Если кто-то работает на них в поте лица, они не задержат зарплату и всегда дадут человеку премию за его нелегкий труд.

Раки очень честные

По уровню любви к манипуляциям они приближаются к Стрельцам. Честными Раки являются только в тех случаях, когда им это выгодно. К сожалению, даже со второй половинкой Рак порой не бывает до конца честным. Это с лихвой компенсируется тем фактом, что Раки крайне редко изменяют второй половинке. Нечестен он в тех случаях, когда близким людям просто незачем знать подробности их работы, бизнеса, проблем.

С Раком легко прийти к взаимопониманию

Так бывает, только если только у вас мнения изначально сходятся на сто процентов. В противном случае вы никогда не убедите Рака в том, что он неправ. Порой не хватает и сотни фактов в противовес его версии или мнению. Раки просто не верят в то, что они могут ошибиться. С другой стороны, им это время от времени помогает, ведь спорить с ними никто и не хочет.

Раки — очень ревнивые люди

Они могут быть ревнивыми, но не всегда. Если в отношениях преобладает доверие, они спокойны. Если же у них есть хотя бы один повод сомневаться в верности партнера, они будут следить за ним и даже устраивать проверки. В этом плане они могут поступать не совсем приятно, но это не ревность. Просто им точно нужно знать, можно ли доверять второй половинке. Если повода к недоверию нет, то Раки не будут устраивать сцен.