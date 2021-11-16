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Роспотребнадзор продлил антиковидные требования до 2024 года

Роспотребнадзор продлил антиковидные требования до 2024 года
Карантин для привитых и переболевших будет отменен

14:49  Автор: Вероника Флора



В ведомстве решили продлить действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России еще на три года. Ношение масок, соблюдение дистанции и прочие правила безопасности останутся действительными до 2024 года. Однако в документ внесли и некоторые изменения. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Что нового добавили в требования к профилактике COVID-19, выясняла «Парламентская газета».

Предотвратить распространение вируса

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» были утверждены постановлением главного государственного санитарного врача в мае 2020 года. В них подробно разъясняются все необходимые меры, направленные на предупреждение распространения коронавируса.

Так, например, в документе объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания, кому в первую очередь необходимо делать тесты на коронавирус. В нем также прописаны правила личной гигиены в условиях пандемии — мытье и обеззараживание рук, ношение масок, соблюдение социального дистанцирования.

Помимо этого, санитарно-эпидемиологические правила обязывают работодателей создать все условия, чтобы не допустить заражения сотрудников на рабочем месте. В соответствии с новым постановлением главного санитарного врача, которое вступает в силу 17 ноября, действующие нормы санитарно-эпидемиологических правил продлеваются до 2024 года. Но есть и некоторые изменения.


Что нового?

Ранее контактировавшим с больными COVID-19 людям предписывалось две недели сидеть дома и соблюдать карантин. Причем за этим тщательно следили. Нарушивших режим самоизоляции даже привлекали к административной ответственности. И на это никак не влиял факт вакцинации от коронавируса или перенесенная ранее болезнь.

Теперь по обновленным правилам привитые и переболевшие в течение полугода смогут не уходить на карантин после контакта с зараженным. Главное условие — чтобы у них при этом не было признаков заболевания.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — указано в документе.

Непривитые и непереболевшие после контакта с больными по-прежнему должны будут соблюдать домашний режим в течение 14 дней. Кроме того, постановление внесло изменения в подпункт, касающийся лабораторных исследований на коронавирус.

К приоритету первого уровня добавили людей с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» и «грипп». Из документа также следует, что анализ на коронавирус теперь должны проводить на 10-12 день после контакта с больным. Ранее Роспотребнадзор принял постановление, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов. Отсчет начинается с момента поступления материала в лабораторию.

Член Комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с «Парламентской газетой» дал положительную оценку внесенным в антиковидные правила изменениям.

«Мы не знаем, сколько времени нам еще предстоит бороться с коронавирусом, поэтому, конечно, все действующие нормы надо продлить. Кроме того, тот факт, что людям, сделавшим прививку, разрешили не соблюдать карантин, если у них нет признаков заболевания, может стать дополнительным стимулом к вакцинации», — отметил сенатор.



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По материалам: pnp.ru

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