Россия и Китай развивают сотрудничество в области дополнительного образования

Всероссийский детский центр «Орлёнок» и Центр международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования Китайской Народной Республики (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, отдыха и оздоровления детей, информирует Минпросвещения России.

Подписантом со стороны ВДЦ «Орлёнок» выступил директор детского центра Александр Джеус.

Цель соглашения – дальнейшее развитие партнёрских отношений, укрепление солидарности, дружбы и обмен опытом.

В частности, документ предусматривает совместную организацию онлайн- конференций и визитов в ВДЦ «Орлёнок» китайских специалистов для проведения занятий с детьми и педагогами, планирование и проведение совместных мероприятий, обучающих семинаров по российско-китайской тематике, включая обучение китайскому языку, а также обмен специалистами.

Ранее на базе ВДЦ «Орлёнок» появился Российско-китайский детский и молодёжный центр культурного и языкового обмена. Это стало возможным благодаря совместным усилиям ВДЦ «Орлёнок», отдела по делам образования Посольства КНР в Москве, Центра международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР.

Совместная образовательная программа позволяет познакомить ребят с богатством национальных традиций, языком и объектами культурного наследия КНР. С июня по август 2021 года на базе центра успешно проводились образовательные занятия, в которых приняли участие более 2200 детей из всех регионов России. С сентября 2021 года они продолжились в онлайн-формате, в том числе прошли онлайн-встречи российских и китайских школьников и педагогов, направленные на развитие межкультурного диалога и дружбы.