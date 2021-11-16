Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Россия и Китай развивают сотрудничество в области дополнительного образования

Россия и Китай развивают сотрудничество в области дополнительного образования

Россия и Китай развивают сотрудничество в области дополнительного образования

Всероссийский детский центр «Орлёнок» и Центр международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования Китайской Народной Республики (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, отдыха и оздоровления детей, информирует Минпросвещения России.

Подписантом со стороны ВДЦ «Орлёнок» выступил директор детского центра Александр Джеус.

Цель соглашения – дальнейшее развитие партнёрских отношений, укрепление солидарности, дружбы и обмен опытом.

В частности, документ предусматривает совместную организацию онлайн- конференций и визитов в ВДЦ «Орлёнок» китайских специалистов для проведения занятий с детьми и педагогами, планирование и проведение совместных мероприятий, обучающих семинаров по российско-китайской тематике, включая обучение китайскому языку, а также обмен специалистами.

Ранее на базе ВДЦ «Орлёнок» появился Российско-китайский детский и молодёжный центр культурного и языкового обмена. Это стало возможным благодаря совместным усилиям ВДЦ «Орлёнок», отдела по делам образования Посольства КНР в Москве, Центра международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР.

Совместная образовательная программа позволяет познакомить ребят с богатством национальных традиций, языком и объектами культурного наследия КНР. С июня по август 2021 года на базе центра успешно проводились образовательные занятия, в которых приняли участие более 2200 детей из всех регионов России. С сентября 2021 года они продолжились в онлайн-формате, в том числе прошли онлайн-встречи российских и китайских школьников и педагогов, направленные на развитие межкультурного диалога и дружбы.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Вера Брежнева призналась, что не сразу смогла забеременеть
Вера Брежнева призналась, что не сразу смогла забеременеть
Иосиф Пригожин рассказал о покушении на Авраама Руссо
Иосиф Пригожин рассказал о покушении на Авраама Руссо
Певица Слава боится разговаривать с дочерью о сексе
Певица Слава боится разговаривать с дочерью о сексе
Дмитрий Дибров получает баснословные деньги за шоу «Кто хочет стать миллионером»
Дмитрий Дибров получает баснословные деньги за шоу «Кто хочет стать
Михаил Полицеймако занимается своим здоровьем после смерти отца
Михаил Полицеймако занимается своим здоровьем после смерти отца
Алла Пугачева вытащила из депрессии известную певицу
Алла Пугачева вытащила из депрессии известную певицу
Егор Корешков вышел в свет с новой предполагаемой избранницей
Егор Корешков вышел в свет с новой предполагаемой избранницей
Алексей Морозов: «Раньше я был папой-паникером»
Алексей Морозов: «Раньше я был папой-паникером»
У супруга Пэрис Хилтон есть внебрачный ребенок
У супруга Пэрис Хилтон есть внебрачный ребенок
Анна Калашникова: «Свадьба будет»
Анна Калашникова: «Свадьба будет»
Halo Infinite привлекла больше 270 тысяч одновременных игроков в Steam за 8 часов
Halo Infinite привлекла больше 270 тысяч одновременных игроков в
Консольный эксклюзив Playstation 5, игра Forspoken, появилась в Microsoft Store
Консольный эксклюзив Playstation 5, игра Forspoken, появилась в

Топ на сегодня

Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Агент Гаркалина опроверг слухи об ампутации его руки из-за тромбоза
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер сделал предложение своей избраннице
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck на CBOE стартуют 16 ноября
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список

Еще по теме

Движение «Юнармия» и детский центр «Орлёнок» договорились создать профильный лагерь «Юнармеец»
В "Орленке" рассказали о росте спроса на путевки после пика эпидемии
В «Орлёнке» состоится вечер-реквием «Навечно в памяти народной»
Россия и Китай отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в сфере образования