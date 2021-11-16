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Россия и США возобновили дипломатические отношения 88 лет назад

Россия и США возобновили дипломатические отношения 88 лет назад

01:27  Автор: Мария Соколова



После октябрьской революции 1917 года США отказались признавать советское правительство, дипломатические отношения между нашими странами возобновились только 16 ноября 1933 года.

Первый официальный контакт Российской империи с одной из американских колоний произошёл ещё в 1698 году, а дипломатические отношения страны установили в 1807 году.

В XIX веке Россия и США сотрудничали по вопросам, связанным с Аляской и другими владениями России в Северной Америке. В Первой мировой войне Россия и США были союзниками. Но уже в 1918-1920 годах американские войска приняли участие в иностранной интервенции, оказав поддержку Белой армии. В США развернули борьбу против коммунистического и социалистического движения.

В начале 1930-х годов советская власть взяла курс на расширение отношений с другими странами. Крупнейшие капиталистические государства были заинтересованы в сотрудничестве с СССР, так как это был огромный потенциальный рынок. К тому же вместе было легче противостоять угрозе нацизма.

День 16 ноября в истории


16 ноября 1933 года нарком иностранных дел Максим Литвинов прибыл с официальным визитом в Вашингтон. В результате его переговоров с новым президентом США Франклином Рузвельтом были установлены дипломатические отношения между США и СССР. По такому случаю Рузвельту преподнесли «модель» русской реки Волги из платины, золота, серебра и бриллиантов, изготовленную в 1913 году в мастерской Карла Фаберже.



#история #СССР #США


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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