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Сбер соберет предпринимателей Иркутской области на SBERTALKS ONLINE

25 ноября Сбербанк организует для собственников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса бизнес-мероприятие SBERTALKS*. Мероприятие пройдет в пятый раз.

Форум объединит предпринимателей четырех регионов: Иркутской области, Забайкалья, Якутии, Бурятии. Тематикой сезона-2021 станет «Оnline торговля: тенденции, вызовы, успешные стратегии».

SBERTALKS ONLINE** - традиционное бизнес-мероприятие***, которое Байкальский банк Сбербанка проводит в формате Edutainment**** (обучение-развлечение). Оно объединяет бизнесменов, которым важны новые идеи для развития, начинающих и опытных предпринимателей, готовых поделиться своим практическим опытом. 

В программе:
— мастер-классы  
Алексея Забавнова — управляющего Директора ПАО Сбербанк;
Сергея Самсоненко — ведущего специалиста по онлайн-торговле компании InSales;
Романа Бурова — руководителя группы отдела новых продаж ЮKassa*****;
— «История успеха» от бизнесмена Семенова Сергея — основателя интернет-магазина обуви vorsh.ru*******

На мероприятии выступит один из востребованных бизнес-спикеров России и СНГ по управлению персоналом и управлению продажами, автор бестселлера «45 татуировок продавана» Максим Батырев. Ведущим мероприятия будет Денис Гук – известный иркутский шоумен, теле- и радиоведущий, ведущий мероприятий, в том числе SBERTALKS, организатор QUIZ NIGHT SHOW******. 

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:
— SBERTALKS уже стал доброй традицией для банка, наших партнеров и друзей. Предприниматели с интересом всегда откликаются на приглашение банка пройти обучение по актуальным темам, мы стремимся приглашать на это мероприятие самых интересных и популярных спикеров. В прошлом году SBERTALKS мы не проводили из-за пандемии, и все это время региональный бизнес интересовался о дате новой встречи. В этом году мы впервые объединим сразу четыре региона и впервые проведем работу площадок SBERTALKS в формате Онлайн. Приглашаем предпринимателей зарядиться новыми идеями и интересными решениями. Эти знания точно повысят эффективность бизнеса и расширят круг общения регионального бизнеса. 
 
Участие бесплатное. Мероприятие состоится 25 ноября с 14:00 до 17:00 (указано иркутское время), в онлайн-формате. Регистрация участников проходит на сайте www.sbertalks.

По вопросам мероприятия обращаться по телефону 8 902 57 82 314, либо почте [email protected] (Гузель Павлова).

* SBERTALKS – СберРазговоры
** SBERTALKS ONLINE – СберРазговоры Онлайн
***18+
**** Edutainment - обучение-развлечение
***** ЮKassa – Юкасса
****** QUIZ NIGHT SHOW – Квиз Ночное Шоу
******* ИП Семенов Сергей Александрович ИНН 774307837061 ОГРНИП 314774633701052 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д.4

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По материалам: irk

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