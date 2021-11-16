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Сенатор поддержал идею об «амнистии» россиян с поддельными QR-кодами о вакцинации

Сенатор поддержал идею об «амнистии» россиян с поддельными QR-кодами о вакцинации

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


21:00  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин поддержал идею об «амнистии» россиян, купивших поддельные QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но затем решивших сделать прививку.

По его мнению, таких граждан необходимо простить, но при этом привлечь к сотрудничеству со следствием.

«Прощать нельзя тех, кто продаёт поддельные сертификаты и QR-коды. А те, кто их покупал, но потом решился на прививку, прощать необходимо. Я абсолютно поддерживаю идею такой «амнистии», — цитирует РИА «Новости» его слова.

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Сенатор согласился, что по Уголовному кодексу состав преступления в действиях тех, кто покупает поддельные документы, есть. «Но поскольку их желание вакцинироваться представляет большую социальную ценность, поскольку оно свидетельствует об отсутствии преступного умысла и раскаянии, их надо простить и не привлекать к ответственности», — добавил он.

Вместе с тем Башкин призвал таких людей активно привлекать к сотрудничеству со следствием, чтобы можно было выявить мошенников, предлагающих поддельные сертификаты и QR-коды, а также тех, кто их купил, пользуется ими и не собирается прививаться.

Парламентарий считает, что отечественное законодательство в сфере борьбы с пандемией ещё придётся не раз серьезно пересматривать. «Например, есть ряд очевидных сложностей с определением иммунного статуса граждан, когда перенёсший болезнь, что называется, «на ногах», без обращения к врачу, не был занесён в базу и поэтому не получил QR-код. Здесь тоже надо думать, как решать эту проблему», — рассказал Башкин.

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Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах направить в правительство депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.



#QR-код #вакцинация #коронавирус

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По материалам: pnp.ru

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