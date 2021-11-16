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Шепотки при занозах и от сора в глазах

Шепотки при занозах и от сора в глазах

Заноза в пальце — не самое приятная вещь, как и сор, попавший в глаза. Справиться с болезненными симптомами и ускорить выздоровление помогут проверенные шепотки.


Шепотки — это особый вид исцеления, основанный на энергетике человека. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с мудростью прежних поколений и выучить несколько простых заговоров. Они пригодятся во время обработки ранки после занозы и уберегут от проблем, если в глаз попадет соринка. Благодаря нашептыванию удастся облегчить боль и без труда справиться с досадной неприятностью.

Унять болевые ощущения и без последствий вынуть занозу поможет такой шепоток: «Уж ты, руда, уймись, остановись. Боль, поутихни, рана, затянись. Занозу вытягиваю, себя исцеляю, правильными словами боль отгоняю». После шепотка место, куда попала заноза, трижды обводят пальцем против часовой стрелки, а потом говорят: «Время вспять поверну, рану вмиг исцелю».

Справиться с занозой и не допустить нагноения поможет такой шепоток: «Боль моя, уймись, кровушка, свернись, заноза, вытянись. Как из воды рыбу ловко достают, так и занозу я извлеку, боли не потерплю». Прежде чем достать занозу, иглу нагревают от пламени свечи, приговаривая: «Огнем рану исцеляю, болезни выжигаю».

Соринка в глазу может доставить много хлопот, и чтобы как можно быстрее от нее избавиться, глаз закрывают правой рукой и шепчут: «Правда на моей стороне, соринку вынимаю, вновь правду вижу, от кривды отличаю. Боль унимается, глаз слезами счастья умывается». После этого глаз бережно промывают чистой водой.

Избавиться от болевых ощущений в глазу и быстро вытащить соринку поможет и такой шепоток: «Глаза мои не слепнут, мир яркий видят, Солнцу улыбаются, Луне поклоняются. Соринку из глаза вынимаю, бед и печалей больше не знаю». После этих слов кланяются на четыре стороны света и бережно достают соринку, а глаз промывают чистой водой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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