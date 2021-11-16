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Шура заявил, что хотел уйти из шоу «Суперстар!»

Шура заявил, что хотел уйти из шоу «Суперстар!»
Певец Шура признался, что ему не понравилось на музыкальном конкурсе. Артист после долгого перерыва вновь решил окунуться в различные шоу и теперь снимается в проекте НТВ «Суперстар!». Несмотря на то, что программа популярна, он не хотел идти туда. В 2007 году он уже принимал участие в «Суперстар!» и даже хотел уйти из проекта, но тогда его остановил Иосиф Пригожин. Как оказалось, в нынешнем сезоне его тоже посещают такие мысли — и все из-за коллег. «Я и в этом году хотел уйти на второй программе, потому что у нас не очень дружелюбная обстановка была за кулисами. Вроде тебе ходят все улыбаются, как говорится, в глаза — все божья роса. И когда еще Лолита говорила: «Вот 20 лет вас никто не видел». Но это не про меня, я всю жизнь работаю. Мне так эта фраза не понравилась», — признается Шура.
Шура Больше всего певцу понравилась не только красивая картинка, но и музыкальная составляющая. К каждому хиту была сделана оригинальная аранжировка, не возбранялось исполнить и новые композиции. «Мы тут дружнее были, чем 13 лет назад в том шоу, но все равно терочки такие мелкие проходили. Но это нормально, это же шоу-бизнес, это же конкурс — тут надо выживать», — говорит Шура. Оказалось, что уговорил прийти на шоу музыканта телеведущий Вадим Такменев. По его мнению, для исполнителя хита «Твори добро» это еще один шанс заявить о себе и продемонстрировать грани музыкального таланта. «Я не очень хотел участвовать, но Вадик мне позвонил и сказал: «Сашенька, давай будем участвовать. Это будет красиво». Тем более все это снимал Андрей Царь, а ему я не могу отказать», — поясняет артист Passion.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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