Шура заявил, что хотел уйти из шоу «Суперстар!»

Певец Шура признался, что ему не понравилось на музыкальном конкурсе. Артист после долгого перерыва вновь решил окунуться в различные шоу и теперь снимается в проекте НТВ «Суперстар!». Несмотря на то, что программа популярна, он не хотел идти туда. В 2007 году он уже принимал участие в «Суперстар!» и даже хотел уйти из проекта, но тогда его остановил Иосиф Пригожин. Как оказалось, в нынешнем сезоне его тоже посещают такие мысли — и все из-за коллег. «Я и в этом году хотел уйти на второй программе, потому что у нас не очень дружелюбная обстановка была за кулисами. Вроде тебе ходят все улыбаются, как говорится, в глаза — все божья роса. И когда еще Лолита говорила: «Вот 20 лет вас никто не видел». Но это не про меня, я всю жизнь работаю. Мне так эта фраза не понравилась», — признается Шура.Шура Больше всего певцу понравилась не только красивая картинка, но и музыкальная составляющая. К каждому хиту была сделана оригинальная аранжировка, не возбранялось исполнить и новые композиции. «Мы тут дружнее были, чем 13 лет назад в том шоу, но все равно терочки такие мелкие проходили. Но это нормально, это же шоу-бизнес, это же конкурс — тут надо выживать», — говорит Шура. Оказалось, что уговорил прийти на шоу музыканта телеведущий Вадим Такменев. По его мнению, для исполнителя хита «Твори добро» это еще один шанс заявить о себе и продемонстрировать грани музыкального таланта. «Я не очень хотел участвовать, но Вадик мне позвонил и сказал: «Сашенька, давай будем участвовать. Это будет красиво». Тем более все это снимал Андрей Царь, а ему я не могу отказать», — поясняет артист Passion.