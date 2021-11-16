Си Цзиньпин назвал главную задачу для Китая и США на ближайшие полвека

09:40 Автор: Иван Антонов, Пекин

В ходе общения по видеосвязи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что одним из ключевых глобальных событий за последние полвека стало восстановление дипломатических отношений между Китаем и США. На следующие 50 лет важнейшей задачей будет поиск взаимопонимания между странами, отметил китайский лидер, слова которого приводит портал The Paper.

Построить нормальные взаимоотношения можно лишь при соблюдении трёх принципов, заявил китайский лидер. Прежде всего, необходимо проявлять взаимоуважение к особенностям друг друга, не обращая внимания на различия, следует искать точки соприкосновения.

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Китай и Соединённые Штаты должны научиться мирно сосуществовать друг с другом, добавил он. Принципиально избегать конфронтации и снижать конфликтность. Наконец, крайне важно поощрять взаимовыгодное сотрудничество. Интересы КНР и США очень тесно переплетены, и попытка разорвать связи навредит всем, тогда как развитие кооперации обоюдовыгодно, подчеркнул политик.

В китайско-американском диалоге Си Цзиньпин выделил четыре приоритетных направления.

Во-первых, КНР и США на своём примере должны побудить остальных членов международного сообщества к решению общих проблем.Во-вторых, Пекину и Вашингтону необходимо содействовать расширению обменов между странами на всех уровнях.В-третьих, важно своевременно урегулировать возникающие разногласия, чтобы не допустить их выход из-под контроля.Наконец, Китай и Соединённые Штаты должны сотрудничать для поддержания мира на планете и содействия справедливому и разумному глобальному порядку, подытожил китайский лидер.

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