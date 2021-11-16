Skate 2 доступна по обратной совместимости на Xbox, но серверы игры скоро отключат





Skate 2 – одна из игр, которая была добавлена в программу обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S буквально несколько часов назад. Игроки на новых консолях теперь могут сыграть в полюбившийся многими симулятор скейтбординга от EA Black Box.

Но хорошие новости о добавлении игры Skate 2 в программу обратной совместимости сразу были омрачены разработчиками плохими новостями о скором отключении серверов. В Twitter команда разработчиков Skate, комментируя новость про добавление игры в обратную совместимость, сразу написала, что серверы игры скоро отключат – уже 10 декабря, на Xbox и Playstation.

Additionally, we’re providing a heads up that on December 10, 2021, we will be turning off the Skate 2 online servers for PlayStation and Xbox. It’s not an easy decision and not something we take lightly. For more info check: https://t.co/98V9WH3W8C — skate. (@skateEA) November 15, 2021



Напомним, что релиз игры Skate 2 состоялся на Xbox 360 и Playstation 3 в январе 2009 года.