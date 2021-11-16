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Skate 2 доступна по обратной совместимости на Xbox, но серверы игры скоро отключат

Skate 2 доступна по обратной совместимости на Xbox, но серверы игры скоро отключат


Skate 2 – одна из игр, которая была добавлена в программу обратной совместимости на приставках Xbox One и Xbox Series X | S буквально несколько часов назад. Игроки на новых консолях теперь могут сыграть в полюбившийся многими симулятор скейтбординга от EA Black Box.

Но хорошие новости о добавлении игры Skate 2 в программу обратной совместимости сразу были омрачены разработчиками плохими новостями о скором отключении серверов. В Twitter команда разработчиков Skate, комментируя новость про добавление игры в обратную совместимость, сразу написала, что серверы игры скоро отключат – уже 10 декабря, на Xbox и Playstation.


Напомним, что релиз игры Skate 2 состоялся на Xbox 360 и Playstation 3 в январе 2009 года.

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По материалам: newxboxone

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