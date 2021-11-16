СМИ: Coinbase рассмотрит возможность интеграции с DeFi-платформами

Coinbase рассматривает возможность интеграции со сторонними DeFi-приложениями. Об этом заявила финансовый директор компании Алеся Хаас в ходе организованного City финтех-мероприятия, сообщает CNBC.

«Мы планируем в конечном итоге обслуживать сторонние приложения в рамках нашего основного продукта», — заявила топ-менеджер.

По ее словам, Coinbase может стать своего рода мостом в мир децентрализованных финансов. В результате экосистема пополнится «миллиардами пользователей».

«Мы верим, что Coinbase и DeFi могут успешно расти и сосуществовать», — подчеркнула Хаас.

В ходе выступления она также коснулась темы биткоин-ETF. По словам Хаас, подобные инструменты могут положительно повлиять на спотовый рынок. Coinbase, в свою очередь, могла бы способствовать более широкому внедрению криптовалютных ETF, выступая кастодианом в этом сегменте.



Напомним, в октябре Coinbase анонсировала запуск NFT-маркетплейса.



