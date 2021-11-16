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СМИ: Coinbase рассмотрит возможность интеграции с DeFi-платформами

СМИ: Coinbase рассмотрит возможность интеграции с DeFi-платформами


Coinbase рассматривает возможность интеграции со сторонними DeFi-приложениями. Об этом заявила финансовый директор компании Алеся Хаас в ходе организованного City финтех-мероприятия, сообщает CNBC.


«Мы планируем в конечном итоге обслуживать сторонние приложения в рамках нашего основного продукта», — заявила топ-менеджер.


По ее словам, Coinbase может стать своего рода мостом в мир децентрализованных финансов. В результате экосистема пополнится «миллиардами пользователей».


«Мы верим, что Coinbase и DeFi могут успешно расти и сосуществовать», — подчеркнула Хаас.


В ходе выступления она также коснулась темы биткоин-ETF. По словам Хаас, подобные инструменты могут положительно повлиять на спотовый рынок. Coinbase, в свою очередь, могла бы способствовать более широкому внедрению криптовалютных ETF, выступая кастодианом в этом сегменте.

Напомним, в октябре Coinbase анонсировала запуск NFT-маркетплейса.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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