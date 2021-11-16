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Сотрудники Интерпола помогли 69-летней иркутянке разыскать за границей дочь, пропавшую 30 лет назад

Сотрудники Интерпола помогли 69-летней иркутянке разыскать за границей дочь, пропавшую более 30 лет назад, все эти годы она жила в Англии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Пенсионерка обратилась в полицию в марте 2016 года. В 1992 году 20-летняя дочь заявительницы ушла из дома после ссоры, после этого о местонахождении родственницы не было никакой информации. Только спустя практически 25 лет мать решила инициировать розыск дочери.

Для установления местонахождения женщины сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области направили сотни запросов в различные страны мира на пяти континентах. В итоге коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живёт в графстве Камбрия Великобритании.

Инициатор розыска уведомлена, что её дочь жива, здорова и является гражданкой Великобритании. У семьи, спустя три десятилетия, появилась возможность восстановить отношения.

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По материалам: irk

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