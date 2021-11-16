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Срок службы глав контрольных органов хотят продлить

Срок службы глав контрольных органов хотят продлить

01:22  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1114597-7



В России могут увеличить с пяти до десяти лет срок замещения руководящих должностей госслужащими в контрольных органах в регионах. Такой законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

По закону о государственной гражданской службе с 1 января 2013 года в России осуществляется ротация федеральных госслужащих из руководства территориальных органов федеральных ведомств, осуществляющих контрольные и надзорные функции.

Срок замещения этих должностей составляет не более пяти лет без возможности продления или перехода на должность ниже в том же органе. Учитывая также низкие зарплаты и отсутствие служебного жилья, всё это заставляет людей увольняться. В результате, происходят потери подготовленных и квалифицированных кадров, отмечается в пояснении к документу.

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Сенаторы предложили предусмотреть возможность замещения должности руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контрольные и надзорные функции, в течение не более десяти лет. При этом руководителям федеральных органов исполнительной власти даётся право продлевать гражданским служащим срок замещения должности гражданской службы в порядке ротации с их письменного согласия на срок от трёх до пяти лет.

Кроме того появляется возможность назначать руководителями территориальных органов тех, кто работает на должностях в межрегиональном территориальном органе. Работник будет точно знать срок своей ротации, также расширяются гарантии для госслужащих, отказавшихся от неё. Если это произошло по уважительной причине, госслужащему могут предложить другую вакантную должность.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#госслужба #в регионах


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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