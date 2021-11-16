Срок службы глав контрольных органов хотят продлить

01:22 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1114597-7

В России могут увеличить с пяти до десяти лет срок замещения руководящих должностей госслужащими в контрольных органах в регионах. Такой законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

По закону о государственной гражданской службе с 1 января 2013 года в России осуществляется ротация федеральных госслужащих из руководства территориальных органов федеральных ведомств, осуществляющих контрольные и надзорные функции.

Срок замещения этих должностей составляет не более пяти лет без возможности продления или перехода на должность ниже в том же органе. Учитывая также низкие зарплаты и отсутствие служебного жилья, всё это заставляет людей увольняться. В результате, происходят потери подготовленных и квалифицированных кадров, отмечается в пояснении к документу.

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Сенаторы предложили предусмотреть возможность замещения должности руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контрольные и надзорные функции, в течение не более десяти лет. При этом руководителям федеральных органов исполнительной власти даётся право продлевать гражданским служащим срок замещения должности гражданской службы в порядке ротации с их письменного согласия на срок от трёх до пяти лет.

Кроме того появляется возможность назначать руководителями территориальных органов тех, кто работает на должностях в межрегиональном территориальном органе. Работник будет точно знать срок своей ротации, также расширяются гарантии для госслужащих, отказавшихся от неё. Если это произошло по уважительной причине, госслужащему могут предложить другую вакантную должность.

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#госслужба #в регионах

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