StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд

Специализирующийся на решениях масштабирования второго уровня проект StarkWare привлек $50 млн в ходе раунда финансирования Серии С при оценке в $2 млрд.

We are excited to announce our Series C of $50M at $2B.



A big thanks to our lead investor, @sequoia, our wonderful follow-on investors, and the dozens of ecosystem partners and collaborators who participated in this round, for their vote of confidence in our products and tech. pic.twitter.com/CuaeMSf2s6