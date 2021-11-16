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StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд

StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд


Специализирующийся на решениях масштабирования второго уровня проект StarkWare привлек $50 млн в ходе раунда финансирования Серии С при оценке в $2 млрд.



Раунд возглавила Sequoia Capital. В нем также участвовали Paradigm, Three Arrows Capital, Alameda Research и Founders Fund, поддержавшие стартап на более ранних этапах развития.


Привлеченные средства команда проекта направит на расширение штата сотрудников и ускоренный рост экосистемы.


StarkWare работает над решениями второго уровня для масштабирования Ethereum с использованием технологии zkRollups. Ее особенность заключается в использовании доказательств с нулевым разглашением для валидации транзакций.


Разрабатываемая израильским стартапом технология StarkEx используют платформы dYdX, DeverxiFi, Sorare и Immutable. По объему TVL эти сервисы занимают 2, 7, 9 и 10 места соответственно в рейтинге L2Beat.


Данные: L2Beat.

CEO StarkWare Юрий Колодный в разговоре с The Block отметил, что в конце ноября проект запустит permissionless-решение StarkNet Alpha, которое откроет возможность независимого развертывания смарт-контрактов. Он добавил, что несколько известных проектов, включая MakerDAO, Aave и Argent, уже намерены взять на вооружение новую технологию.

Напомним, в марте StarkWare привлек $75 млн по итогам раунда Серии B.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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