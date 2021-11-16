StarkWare привлек $50 млн при оценке в $2 млрд

Специализирующийся на решениях масштабирования второго уровня проект StarkWare привлек $50 млн в ходе раунда финансирования Серии С при оценке в $2 млрд.

We are excited to announce our Series C of $50M at $2B.



A big thanks to our lead investor, @sequoia, our wonderful follow-on investors, and the dozens of ecosystem partners and collaborators who participated in this round, for their vote of confidence in our products and tech. pic.twitter.com/CuaeMSf2s6 — StarkWare (@StarkWareLtd) November 16, 2021

Раунд возглавила Sequoia Capital. В нем также участвовали Paradigm, Three Arrows Capital, Alameda Research и Founders Fund, поддержавшие стартап на более ранних этапах развития.

Привлеченные средства команда проекта направит на расширение штата сотрудников и ускоренный рост экосистемы.

StarkWare работает над решениями второго уровня для масштабирования Ethereum с использованием технологии zkRollups. Ее особенность заключается в использовании доказательств с нулевым разглашением для валидации транзакций.

Разрабатываемая израильским стартапом технология StarkEx используют платформы dYdX, DeverxiFi, Sorare и Immutable. По объему TVL эти сервисы занимают 2, 7, 9 и 10 места соответственно в рейтинге L2Beat.

Данные: L2Beat.

CEO StarkWare Юрий Колодный в разговоре с The Block отметил, что в конце ноября проект запустит permissionless-решение StarkNet Alpha, которое откроет возможность независимого развертывания смарт-контрактов. Он добавил, что несколько известных проектов, включая MakerDAO, Aave и Argent, уже намерены взять на вооружение новую технологию.



Напомним, в марте StarkWare привлек $75 млн по итогам раунда Серии B.



