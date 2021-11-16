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Стартап Alex привлек $5,8 млн на создание DeFi-платформы на базе биткоина

Стартап Alex привлек $5,8 млн на создание DeFi-платформы на базе биткоина


Команда децентрализованной платформы Alex на базе блокчейна Stacks привлекла $5,8 млн в ходе раунда финансирования, возглавляемого White Star Capital.



В раунде также участвовали венчурные фирмы Cultur3, GBIC и OK Blockchain Capital. Проект направит привлеченные средства на расширение команды разработчиков.


Команда Alex создает универсальную DeFi-платформу, позволяющую размещать и ссужать биткоин, стейблкоин USDC и токены на базе Stacks на определенный срок по фиксированной ставке. Протокол также поддерживает децентрализованный обмен активов как на базе механизма автоматического маркетмейкера, так и на основе офчейн-книги ордеров.


Сооснователи Alex Кьенте Хсу и Рэйчел Ю ранее разрабатывали количественные стратегии для ряда крупных банков, включая Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley.


«Stacks делает биткоин программируемым базовым уровнем, открывая возможность запуска децентрализованных приложений и смарт-контрактов», — говорится на сайте проекта.


Тестовая сеть Alex работает с 27 сентября. Запуск основной сети запланирован на 30 ноября 2021 года. 


https://forklog.com/ceo-blockstack-bitkoin-stanet-fundamentom-web-3-0-i-tsifrovogo-obshhestva-budushhego/

Ранее разработчики Николас Дориер и Крис Стюарт развернули смарт-контракт в сети биткоина по технологии Discreet Log, поставив $10 000 на исход выборов президента США.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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