Стартап Alex привлек $5,8 млн на создание DeFi-платформы на базе биткоина

Команда децентрализованной платформы Alex на базе блокчейна Stacks привлекла $5,8 млн в ходе раунда финансирования, возглавляемого White Star Capital.

“The place we want to secure for @alexgoBtc is the “the gold standard” of #DeFi: the most secure, most transparent, and most decentralized financial service the world has ever seen. Finance for the people, where we trust only code,” @RuleBasedInvest told @decryptmedia. https://t.co/nYE2UZXoyy