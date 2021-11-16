Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2021»

Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021». Мероприятие проводится более десяти лет и за это время стало главным событием российской журналистики в сфере образования. Конкурс даёт возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях, информирует Минпросвещения России.

Заявку на участие можно направить по ссылке до 29 ноября.

Работы принимаются по десяти номинациям:

- «Лучший материал ПРО учителей»;

- «Лучший материал о науке и технологиях в образовании»;

- «Лучший новостной материал ПРО Образование»;

- «Лучшая статья ПРО Образование»;

- «Лучший радиоэфир ПРО Образование»;

- «Лучший ТВ-проект ПРО Образование»;

- «Лучший медиапроект образовательной организации (школа, СПО, педагогический вуз)»;

- «Журналист года, рассказывающий ПРО Образование»;

- «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование»;

- «Контент года» (лучший материал или проект в мессенджерах, видеохостингах и соцсетях).

Оценивать работы конкурсантов будет Экспертный совет, в состав которого войдут представители научного сообщества, органов управления образованием, средств массовой информации и других организаций в сфере образования.

Основными критериями оценки жюри будут социальная значимость рассматриваемых тем, достоверность и глубина освещения вопросов профессионального образования, выразительность подачи материала, а также соответствие работы конкурсным требованиям.

Имена лауреатов конкурса объявят 15 декабря на торжественной церемонии награждения в Москве.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации в области освещения и популяризации жизни российской школы.