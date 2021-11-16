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Стефания Маликова произвел фурор на балу в платье собственного бренда

Стефания Маликова произвел фурор на балу в платье собственного бренда
21-летняя дочь Дмитрия Маликова, Стефания появилась на Балу Tatler  в наряде собственного дизайна. Девушка успешно развивает свой бренд одежды @dressbystesha. В Москве состоялся юбилейный, десятый Бал Tatler. В Доме Пашкова чествовали представительниц уважаемых российских династий. Среди гостей была и дочь знаменитого артиста Дмитрия Маликова. 21-летняя Стефания для выхода в свет выбрала платье, дизайн которого разработала сама. Девушке удалось произвести впечатление. Поклонники оценили образ дочери композитора.
Стефания Маликова «Снегурочка, белый лебедь или снежная королева? Ещё не определилась с настроением. Но главный герой тут все-таки платье @dressbystesha 🤪🥳 новогодняя коллекция’22»— с гордостью отметила Стефания. «Какой утончённый вкус, шикарно👏🔥», «Красавица ❤️❤️❤️», «Принцесска!👏», «Сама нежность 👍», «Очень красивый наряд!!!🔥 Бомба!!!😍», «Шикарный образ🔥👏», «Бесподобный образ 🔥 красавица 🔥», «Молодец!!! Очень красивое платье!!! Видно, что вещи создаются со своим вкусом и изюминкой, очень оригинальные, женственные», «Стеша 😍😍😍 ты шикарна, Царевна-Лебедь 🥰», — откликнулись поклонники Стефании  в Instagram.
Стефания Маликова К слову, Стефания является дипломированным журналистом-международником. Она окончила МГИМО в 2021 году. По специальности дочь Дмитрия Маликова пока не работает. В 2020 году девушка решила попробовать себя в новом направлении. Стефания объявила о запуске нового бренда одежды — DressByStesha. И дочь композитора успешно развивает свой бизнес.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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