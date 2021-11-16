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Светлана Лобода сбежала с любовником в Европу

Светлана Лобода сбежала с любовником в Европу
Ходят слухи, что у возлюбленного певицы Светланы Лободы проблемы с законом. Артистка уже не скрывает, что находится в отношениях с мужчиной, который старше нее. Артистка признается, что наконец-то встретила достойного спутника, поэтому не задумываясь переехала вслед за ним в Европу. Имя избранника звезда эстрады скрывает, но, по слухам, им является 50-летний украинский олигарх Артур Гранц, владеющий магазинами duty free в киевском аэропорту Борисполь. Лобода рассказывала, что вместе с дочками поселилась в небольшом европейском городе, где чувствует себя свободно, потому что никто ее не узнает. Но работать артистка продолжает в России и часто уезжает на гастроли. «Ради этих отношений я переехала в Европу. Только от концертов не отказалась. Прошу, чтобы он мне разрешил выступать. Говорю ему: «Мне так хочется. Ты же знаешь, что я люблю это». Он говорит: «Ладно, иди работай! Только чтобы в два часа была дома!» — делилась исполнительница в YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен».
Светлана Лобода Однако недавно выяснилось, что любовник Лободы неспроста обосновался заграницей, а не в родной Украине. Говорят, в Незалежной вокруг бизнеса Гранца разгорелся крупный скандал и сейчас в отношении него инициированна проверка комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Власти подозревают, что избранник певицы занимается контрабандой – закупает большие партии спиртного, сигарет и других товаров для своих магазинов duty free, не уплачивая ни акцизный налог при ввозе, ни НДС, а потом сбывает продукцию поставщикам под видом продажи туристам. «На каждого пассажира, который пересекает границу, они списывают товар. Например, прошли сегодня через Борисполь или какой-то другой магазин 100 пассажиров, а они пишут, что 100, 200, 400 блоков было реализовано. То есть это фиктивные продажи», — рассказал нардеп Андрей Холодов в беседе с «ЭГ». Не удивительно, что Гранц не горит желанием оставаться на Украине, где ему вполне может грозить уголовное преследование, если его вину докажут. Лободе же приходится разрываться между Европой и Россией, чтобы угодить возлюбленному.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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