Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)

Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась забавным видео. В семье Евгения Петросяна подрастает сынок Ваган. На днях мальчику исполнилось уже год и восемь месяцев, и по такому случаю мама сделала исключение, показав, как подрос малыш. А в этот раз мама сняла видео, как мальчик «оседлал» лошадку, сильно раскачивается и при этом уверенно держится в седле. Брухунова наложила музыку из фильма про мушкетеров, и получился целый сюжет. Крайне редко Татьяна Брухунова снимает своего наследника для микроблога, Евгений Петросян и вовсе показал мальчика лишь однажды, в свой день рождения. Но по тем кадрам, что появляются в соцсети, подписчики убедились, что Ваган — маленькая копия своей мамы.