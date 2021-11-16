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Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)

Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась забавным видео. В семье Евгения Петросяна подрастает сынок Ваган. На днях мальчику исполнилось уже год и восемь месяцев, и по такому случаю мама сделала исключение, показав, как подрос малыш. А в этот раз мама сняла видео, как мальчик «оседлал» лошадку, сильно раскачивается и при этом уверенно держится в седле. Брухунова наложила музыку из фильма про мушкетеров, и получился целый сюжет.   Крайне редко Татьяна Брухунова снимает своего наследника для микроблога, Евгений Петросян и вовсе показал мальчика лишь однажды, в свой день рождения. Но по тем кадрам, что появляются в соцсети, подписчики убедились, что Ваган — маленькая копия своей мамы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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