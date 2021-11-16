Таможенники пресекли контрабанду мускуса кабарги на 9 миллионов рублей из Иркутска в Корею

Таможенники пресекли контрабанду мускуса кабарги на девять миллионов рублей из Иркутска в Корею и Гонконг. Это крупнейшее задержание мускуса таможенными органами за последние десять лет, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни. Удалось пресечь весь канал незаконной поставки.

Как установили оперативные сотрудники, 43-летний житель Иркутска, организовавший поставки мускуса в Республику Корея и в Гонконг, использовал подложные разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. При таможенном декларировании, которое он проводил через Иркутскую и Сибирскую электронную таможни, злоумышленник, желая легализовать незаконно добытый мускус, предоставлял разрешительные документы, выдачу которых ведомство не подтвердило.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных ресурсов. В настоящее время оперативники провели обыски в офисе и на дому у директора фирмы-экспортера, изъяли документы и электронные носители информации. В соответствии с санкцией статьи фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Как выяснилось, за полтора года с февраля 2020 по июль 2021 директор иркутской фирмы-экспортера по подложным документам вывез почти 14 килограммов мускуса на сумму свыше 40 миллионов рублей, что является крупным размером.

Согласно Российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, и отнесены к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допускается только при наличии разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Справка:

Мускус (струя) кабарги — коричнево-бурое сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от двух сотней болезней.

Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом. А сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость — от 800 до 1400 рублей за один грамм в зависимости от качества.