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У Halo Infinite за сутки уже больше 10 000 отзывов в Steam

У Halo Infinite за сутки уже больше 10 000 отзывов в Steam


Многопользовательская часть Halo Infinite вчера стала доступна на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC (в том числе, в Steam). Прошли сутки с момента релиза, количество отзывов в Steam уже перевалило за 10 300, чем может похвастаться далеко не каждая игра, даже бесплатная. Пиковый онлайн, который на данный момент установила игра Halo Infinite в Steam, был на уровне в 270 000 игроков.

На текущий момент отзывы Halo Infinite в Steam «В основном положительные». Если посмотреть разделение по типам обзоров, больше 7 500 отзывов положительные, и около 2800 отзывов отрицательные. В отрицательных отзывах игроки жалуются на не самую лучшую оптимизацию и высокие требования Halo Infinite. Есть немало отзывов и от игроков, которые просто не смогли (или не захотели) запустить проект.

Напомним, что Halo Infinite полноценно выйдет 8 декабря, как мультиплеер, так и кампания. Весь прогресс, достигнутый в рамках бета-версии, будет сохранен.


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По материалам: newxboxone

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