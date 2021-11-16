Умер Жан-Поль Бельмондо: причина смерти, последние новости и фото (СРОЧНО!)

Жизнь и карьера

Смерть

Печальная новость облетела весь мир – на 89 году жизни умер Жан-Поль Бельмондо. Легендарный французский актер, талантливый и неповторимый – именно таким запомнят Жана-Поля Бельмондо. Он не боялся критики и всегда был честен с собой и с публикой. В нем было столько жизни и столько нескончаемой энергии, и улыбка, которую запомнят. Сегодня поклонники несут цветы к его дому, выражая уважение и неиссякаемую боль от ухода легенды.Что же стало причиной трагедии, и можно ли было спасти талантливого актера, ведь на сегодняшний день нет официальной причины смерти. Каким человеком был Жан-Поль Бельмондо и почему так проник в сердца людей не только Франции, но и всего мира.Родился легендарный актер 9 апреля 1933 года в провинции Неийсюр-Сен. Отец его был местным скульптором, а мать художником. К 20 годам молодой Жан-Поль решает связать свою судьбу с актерской карьерой, и поступил в ВНК драматического искусства. Первой съемкой знаменитого актера был фильм «Мольер», но попытка была для него неудачной – все сцены с его участием впоследствии были удалены из картины.Самыми известными фильмами с его участием стали: «На последнем дыхании», «Профессионал». За всю жизнь он сыграл более чем в 90 фильмах и был удостоен таких наград:Лучший актер 1989 года;Лучший иностранный актер 1967 года, по мнению Британской киноакадемии;Лучший иностранный актер 1963 года;Выдающийся актер Каннского кинофестиваля, в 2011 году;Премия «Золотой лев» в 2015 году.Актер был удостоен множества государственных наград.Жан-Поль Бельмондо был женат два раза. Первый раз на красавице танцовщице Э.Константен, с которой у них родились трое детей: 2 дочери и сын. А во второй раз Жан-Поль связал себя узами брака с моделью Н.Тардивилль. От этого брака у актера родилась дочь.Роли актера сводились к мошенникам и авантюристам, он получал много критики и всегда требовал достойную оплату за роли в кино. Именно достойная оценка своего труда помогла актеру построить карьеру и открыть кинокомпанию, которую он назвал в честь любимой бабушки.Официальная причина смерти до сих пор не объявлена. Известно лишь, что в начале 2000-х годов знаменитый актер перенес инсульт, и это стало причиной завершения карьеры. Долго проходила реабилитация, он не мог ходить и говорить. Актер часто говорил, что именно занятия спортом вернули его к жизни. В 2008 году он появился на экранах и настаивал, чтобы его показывали перед публикой таким, какой он есть. Но в 2015 году официально заявил о завершении карьеры. До самой смерти рядом с актером находилась его бывшая любовь Карлос, с которой у него был роман в 80-х годах.Адвокат актера поделился со СМИ, что легенда кино умер у себя дома в Париже в спокойной обстановке. В последнее время Жан-Поль часто жаловался на усталость и практически не вставал с кровати. Последние новости в СМИ говорят о том, что церемония прощания с актером назначена на 9 сентября в Париже в доме инвалидов и пройдет в формате национальной дани почтения. Решение о проведении подобных мероприятий принимается президентом.Вместе с Жаном-Полем Бельмондо ушла целая эпоха гениального кино. Актер прожил счастливую жизнь, в которой, конечно, были потрясения, но они не сделали его жестоким. Он очень любил свою семью и был хорошим отцом. У актера осталось 6 внуков. Публика полюбила его за харизму и честность. Реплики героев знаменитого актера были разобраны на цитаты. Ударом послужил инсульт, который подорвал многие мечты Жана-Поля, однако он не перестал бороться и победил на целых 20 лет. Умер спокойно, в своем доме и был окружен любимыми людьми.