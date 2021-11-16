Уникальная эмблема в Xbox Live к 20-летию Xbox





К 20-летию игровой приставки Xbox, команда Microsoft, которая относится к подразделению Xbox, получила уникальные эмблемы в своих профилях Xbox Live. Эмблему можно видеть, например, в профиле Майора Нельсона или в профиле Фила Спенсера.

Отметим, что точное количество пользователей Xbox Live, которые получили такие эмблемы к 20-летию игровых приставок Xbox, не называется. Но их можно видеть в профиле многих публичных сотрудников Xbox.

Напомним, что официально 20-летие Xbox команда Microsoft отпраздновала 15 ноября, когда прошло ровно 20 лет с момента выхода первой игровой приставки Xbox. В рамках юбилейного стрима, приуроченного к этой дате, команда Xbox представила много интересного для игроков: был запущен открытый бета-тест Halo Infinite, больше 70 игр присоединились к программе обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S, почти 40 игр получили поддержку FPS Boost, анонсировали скорый выход сериала про историю Xbox и в целом вспомнили о том, как бренд Xbox пришел к тому, чем он является сегодня.