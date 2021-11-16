Уникальный геймпад к 20-летию Xbox доступен для покупки в России





Уникальный игровой геймпад к 20-летию игровой приставки Xbox можно купить в России у официальных продавцов, они пока еще есть в наличии. Рекомендованная розничная стоимость игрового контроллера Microsoft Xbox 20th Anniversary особой серии – 5990 рублей. Его можно приобрести в нескольких магазинах:

МВидео — Microsoft Xbox 20th Anniversary за 5990 рублей.Ozon — Microsoft Xbox 20th Anniversary за 5990 рублей (при покупке через приложение OZON можно использовать наш реферальный промокод OZON0K9CA – даст скидку 300 рублей, только для новых покупателей).DNS – Microsoft Xbox 20th Anniversary за 5999 рублей.

Отметим, что геймпад Microsoft Xbox 20th Anniversary к 20-летию Xbox интересен сразу рядом деталей. На крышке батарейного отсека у него можно найти подпись Фила Спенсера, а при подключении геймпада к Xbox Series X | S, вы получаете уникальную динамическую тему.

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