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Устаревшие игровые объекты на детских площадках Иркутска демонтируют

Устаревшие игровые объекты на детских площадках Иркутска демонтируют

На территории Иркутска расположено 1 450 детских муниципальных площадок, на которых установлено 34 тысячи горок, лесенок, песочниц, спортивных снарядов. Ежегодно специалисты комитетов по управлению округами проводят инвентаризацию установленного оборудования, а затем — ремонт и демонтаж элементов, пришедших в негодность, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Специалисты комитета по управлению Правобережным округом выявили 170 детских площадок с объектами, требующими обновления или ликвидации. Как пояснила глава комитета Татьяна Эдельман, работы по ремонту и демонтажу запланированы на следующий год. Всего на территории округа расположено 359 детских площадок, включающих в себя более 4 тысяч единиц оборудования.

На территории Свердловского округа находятся 523 муниципальные детские площадки. В этом году ремонт игрового оборудования проведен в 243 дворах.

Антон Медко, председатель комитета по управлению Свердловским округом:
— Мы выявлены объекты, подлежащие ликвидации — они не соответствуют техническому регламенту Евразийского экономического союза. На сегодня с 43 игровых площадок уже демонтировали 83 элемента, эксплуатация которых была невозможна.

В соответствии с реестром имущества, находящегося в муниципальной казне города, на территории Октябрьского округа размещено 284 детских площадки и более девять тысяч игровых объектов. Председатель комитета по управлению округом Георгий Комаров отметил, что в 2021 году сотрудники подразделения отремонтировали игровое оборудование по 164 адресам, в 203 песочницы завезли песок, а в 26 дворах детские площадки доукомплектовали новыми игровыми элементами.

В Ленинском округе расположены 284 игровые площадки, свыше девяти тысяч единиц оборудования закреплено в муниципальной казне. Специалисты комитета по управлению округом регулярно проводят мониторинг их состояния, а также осматривают 101 площадку, состоящую на балансе управляющих компаний. Как сообщила глава округа Наталья Цибанова, в этом году на 50 площадках провели демонтаж оборудования.

Андрей Южаков, первый заместитель мэра города Иркутска:
— Демонтаж проводится исключительно из соображений безопасности. Игровое оборудование, установленное во дворах, имеет свой «срок годности». Наряду с этим, часть площадок расположена на тепловых сетях, что не соответствует требованиям технического регламента. Приняли решение: вместо площадок, которые были построены десятилетия назад и сегодня устарели, будем комплексно благоустраивать полноценные пространства. Они станут местами семейного отдыха для жителей близлежащих домов.

Крупные пространства будут объединять прогулочные, игровые и спортивные зоны. В этом году такие территории благоустроены в Каштаковской роще, парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный, скверах на улице Шахтерской и бульваре Рябикова, на улице Розы Люксембург вблизи домов №№217, 217а и 227, 229. Кроме того, комплексно благоустроено 54 дворовых территории.

Предыдущая новость по этой теме:

170 неисправных объектов демонтируют с детских площадок Правобережного округа Иркутска

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По материалам: irk

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