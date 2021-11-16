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В Ангарске 13 суток административного ареста назначили скрывшемуся с места ДТП водителю

В Ангарске 13 суток административного ареста назначили водителю, скрывшемуся с места ДТП после наезда на женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Несколько дней назад в районе Троицкой церкви неустановленный водитель, предположительно на автомашине Nissan X-Trail, сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия автовладелец скрылся. Травмированную 41-летнюю женщину-пешехода госпитализировали.

В ходе разыскных мероприятий управляющий иномаркой в момент ДТП мужчина был установлен и задержан. Им оказался 63-летний местный житель. Правовая оценка по факту наезда на пешехода будет дана после установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшей.

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По материалам: irk

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