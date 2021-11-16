В архангельском Техникуме строительства и городского хозяйства открылись четыре мастерские по стандартам WorldSkills

В архангельском Техникуме строительства и городского хозяйства открылись четыре мастерские, оснащенные современной техникой и оборудованием, сообщает Министерство образования Архангельской области.

Мастерские соответствуют международным и российским стандартам профориентационного движения WorldSkills. На модернизацию своей учебной базы техникум получал почти 14 миллионов рублей. Большую часть средств удалось привлечь за счет участия в специальном конкурсе, который проводился в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

«С 2019 года благодаря нацпроекту «Образование» создано 27 мастерских. В этом году к ним добавятся еще 12, они заработают в трех учебных заведениях профтеха из Архангельска и Котласа. Обновление материальной базы позволяет повысить качество подготовки, а значит, выпускники будут более востребованы на рынке труда. Работа по модернизации регионального профтеха будет продолжена. Например, в ближайшие годы планируется создать 31 современную мастерскую», – отметил министр образования Архангельской области Олег Русинов.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.