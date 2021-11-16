В Армении пригрозили пересмотреть отношение к России

Вадим Карасев

Андраник Кочарян

Председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил, что официальный Ереван может пересмотреть свое отношение к России, если Москва не отреагирует на действия вооруженных сил Азербайджана.

Уже несколько дней армянская сторона обвиняет Баку в провокациях и обстрелах. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, азербайджанцы проводят военное вторжение, но в Баку это отрицают и тоже обвиняют оппонентов в приграничных атаках. Армянская сторона признала наличие погибших и раненых, и утверждает, что противник тоже понес потери в технике и живой силе.

"Азербайджанские войска предприняли очередную провокацию, напав на дислоцированные там армянские посты. Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия", – сообщили 16 ноября в Минобороны Армении.

По словам Андраника Кочаряна, если Россия не отреагирует на эти события, "доверительные отношения между Ереваном и Москвой могут измениться". Он также осудил ОДКБ за отказ от мониторинга границы двух стран

"Ничего не говорится и о мониторинге, хотя несколько месяцев назад на рассмотрение ОДКБ был представлен проект о его осуществлении на границе. Если бы такой мониторинг проводился, то сейчас у азербайджанской стороны не было бы оснований обвинить ВС Армении", – посетовал политик.

Как сообщал Ruposters, ранее Армения попросила у России защиты в соответствии с договором, заключенным в 1997 году.