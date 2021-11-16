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В больницы и поликлиники Иркутска требуются волонтеры

В больницы и поликлиники Иркутска требуются волонтеры

Организаторы общероссийской акции #МыВместе приглашают добровольцев помочь иркутским больницам и поликлиникам. Подать заявку можно по телефону 8 (914) 875-92-97. На данный момент в 13 медицинских учреждениях Иркутской области работают 37 волонтеров.

Помощь требуется девяти учреждениям: «Иркутской городской поликлинике №4», «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», «Иркутской МСЧ №2», «Иркутской городской поликлинике №17», «Иркутской городской поликлинике №11», «Иркутской детской городской поликлинике №3», «Иркутской городской клинической больнице №9», «Иркутской городской клинической больнице №8», «Иркутской городской клинической больнице №3», сообщает пресс-служба правительства региона.

Добровольцы ежедневно доставляют продукты питания и медикаменты гражданам, находящимся на самоизоляции, работают в медицинских учреждениях: развозят лекарства амбулаторным больным, оказывают помощь медперсоналу, студенты медицинского университета вакцинируют жителей региона, информируют граждан о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать в условиях распространения COVID-19.

Предыдущая новость по этой теме:

На фасаде Иркутской областной инфекционной больницы установили панно в знак благодарности врачам

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По материалам: irk

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