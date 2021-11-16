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В Forza Horizon 5 исправят фильтр слов, который не давал игрокам ввести свои имена

В Forza Horizon 5 исправят фильтр слов, который не давал игрокам ввести свои имена


Практически сразу после релиза Forza Horizon 5 в Twitter можно было найти много жалоб о том, что игроки не могут использовать в качестве номера автомобиля свое имя. При этом под фильтр цензуры попадали не только распространенные оскорбления, но и вполне обычные имена, особенно неанглосаксонские или европейские.

Как сообщает портал Eurogamer, в компании Microsoft подтвердили, что данная проблема в Forza Horizon 5 будет исправлена. На данный момент нет точной информации о том, когда выйдет обновление, Microsoft отмечает, что «она знает и работает над исправлением, чтобы развить и настроить модерацию контента».

Стоит отметить, что подобная проблема проявляется уже не в первый раз в играх серии Forza. Но в Forza Horizon 5 ее не исправили, несмотря на все заявления и действия со стороны Playground Games по повышению инклюзивности.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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