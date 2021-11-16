В Госдуме указали на риски внедрения цифрового рубля

Цифровой рубль несет риски для финансового сектора России и сферы информационной безопасности. Это следует из заключения Комитета Госдумы по финансовому рынку.

Документ является ответом на подготовленные Банком России "Основные направления денежно-кредитной политики" до 2024 года, охватывающие в том числе перспективы введения национальной цифровой валюты.

По мнению Комитета, новая форма денег повысит конкуренцию в банковском секторе, что может привести к снижению прибыли банков и усилению роли государства в финансовой отрасли.

«Кроме того, внедрение цифрового рубля несет новые риски, например, в сфере информационной безопасности», — подчеркнули депутаты.

Они рекомендовали регулятору проанализировать угрозы для макроэкономической стабильности и устойчивости банковского сектора, а также определить потенциальные меры реагирования на случай реализации этих рисков.

В целом Комитет заключил, что модель цифрового рубля обеспечивает быстрое, простое и безопасное проведение платежей и способствует снижению стоимости платежных услуг.

«Комитет положительно оценивают анализ введения цифровой валюты и полагают, что интересным также мог бы быть анализ влияния распространения криптовалют в глобальных транзакциях», — сказано в документе.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отечественный CBDC станет полноценной заменой криптовалют для россиян и перечислила условия для его внедрения.

Напомним, Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску цифрового рубля как третьей формы денег до 2030 года.

Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

Тогда же Госдума начнет разработку поправок в законодательство, необходимых для внедрения цифрового рубля в экономику страны.