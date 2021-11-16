В Грозном открылся первый в России технопарк универсальных педагогических компетенций

В Грозном открылся первый в России технопарк универсальных педагогических компетенций, сообщает ТАСС.

Технопарк создан на базе факультета технологии и менеджмента в образовании Чеченского государственного педагогического университета в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Ему присвоено имя бывшего проректора ЧГПУ доктора педагогических наук, профессора Шавади Арсалиева.

«Для нас очень значимо, что мы стали первым педагогическим вузом страны, на базе которого открылся педагогический технопарк «Кванториум». У нас много планов и идей, связанных с нашим «Кванториумом», и мы готовы приложить все усилия для их реализации», – отметил руководитель технопарка и декан факультета технологии и менеджмента в образовании ЧГПУ Магомед-Рамзан Хадисов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.