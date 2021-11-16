В Halo Infinite игроков ждет 115 достижений на 1515 Gamerscore





Уже доступен мультиплеер Halo Infinite, пока в рамках бета-версии, но весь прогресс перенесут в полную версию игры. Полная версия Halo Infinite, как кампания, так и мультиплеер, должны выйти через три недели – 8 декабря. Сегодня же стало известно, сколько очков Gamerscore даст возможность заработать новый шутер 343 Industries.

Портал trueachievements опубликовал список достижений в игре Halo Infinite – вы его можете посмотреть здесь, если не боитесь спойлеров. Суммарно базовая игра Halo Infinite на старте будет иметь 115 достижений. Игроки, которые откроют все достижения, смогут заработать 1515 Gamerscore.

Но уже портал trueachievements отмечает наличие дополнения, которое дает возможность заработать еще 4 достижения, то есть их становится 119, и они могут принести 1600 Gamerscore.

Напомним, разработчики из 343 Industries заявляют, что игра Halo Infinite – это проект на ближайшие 10 лет. Уже ходят слухи о том, что игра будет получать сюжетные DLC, и можно с уверенностью говорить, что со временем достижений в ней станет еще больше.

Halo Infinite

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