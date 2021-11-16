В Иркутске и Братске перинатальные центры подсветят фиолетовым в честь Дня недоношенных детей

Перинатальные центры Иркутска и Братска 17 ноября присоединятся к всероссийской акции #мнеНЕфиолетово. Проект проводит благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» в честь Международного дня недоношенных детей или белых лепестков, который отмечают 17 ноября. Об этом сообщается на страницах благотворительного фонда в соцсетях.

Фиолетовым подсветят входные группы выписных комнат и приёмных отделений родильных домов и перинатальных центров. Всего в поддержку акции пурпуром засияют более 100 культурно-исторических, административных и производственных объектов в более 30 регионах России. Фиолетовый — официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах.

В Москве фиолетовые огни зажгутся на Останкинской телебашне, Крымском мосту, Новом Арбате, Тверской и 1-й Тверской-Ямской. В Санкт-Петербурге «Ленсвет» подсветит фиолетовым Дворцовый мост. В Барнауле, Горно-Алтайске, Сочи, Калининграде фиолетовым засветят здания региональных перинатальных центров.





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