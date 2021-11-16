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В Якутии выпустят мультимедийный букварь

В Якутии выпустят мультимедийный букварь

Для школьников Якутии будет создан мультимедийный букварь, дающий возможность изучать якутский язык в интерактивном формате. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. 

«Мультимедийный букварь включает классическую книгу и цифровые уроки, которые можно смотреть на телефоне или компьютере. На страницах представлены QR-коды, с помощью которых читатель может перейти на специальный YouTube-канал и посмотреть анимированные сюжеты азбуки», – уточняется в информационном релизе. 

Новый проект будет реализован до конца года. К работе над книгой были привлечены четыре опытных практикующих учителя начальных классов из республиканских школ, а также команда художников и аниматоров.

Правительство Якутии уделяет особое внимание развитию IT-компетенций у учащихся всех возрастов. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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