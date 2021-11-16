В Якутии выпустят мультимедийный букварь

Для школьников Якутии будет создан мультимедийный букварь, дающий возможность изучать якутский язык в интерактивном формате. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Мультимедийный букварь включает классическую книгу и цифровые уроки, которые можно смотреть на телефоне или компьютере. На страницах представлены QR-коды, с помощью которых читатель может перейти на специальный YouTube-канал и посмотреть анимированные сюжеты азбуки», – уточняется в информационном релизе.

Новый проект будет реализован до конца года. К работе над книгой были привлечены четыре опытных практикующих учителя начальных классов из республиканских школ, а также команда художников и аниматоров.

Правительство Якутии уделяет особое внимание развитию IT-компетенций у учащихся всех возрастов.