В Ярославской области 13 педагогов приступили к работе по программе «Земский учитель»

В Ярославской области 13 педагогов приступили к работе по программе «Земский учитель», сообщает Департамент образования Ярославской области.

«С помощью программы «Земский учитель» мы заполняем вакансии по востребованным специальностям, а значит, к школьникам, независимо от места проживания, придут квалифицированные, грамотные учителя», – отметил и. о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

В этом году в список вакансий вошли 13 должностей. Требовались учителя математики, иностранного языка, русского языка и литературы, географии и учителя начальных классов. Педагогов приглашали образовательные организации Рыбинского, Даниловского, Мышкинского, Ярославского, Некрасовского, Тутаевского районов, Гаврилов-Яма, Переславля и Углича.

«Конкурсный отбор успешно завершен, все вакансии закрыты. С победителями заключены трудовые договоры, новые педагоги приступили к работе. Хочу отметить, что участие в программе все чаще принимают молодые учителя: если средний возраст конкурсантов прошлого года составлял 36 лет, то в этом году – 30. Кстати, все 14 победителей «Земского учителя» 2020 года продолжают свою работу в школах области», – сказала директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.