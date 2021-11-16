В Казани более 10 человек отравились метанолом

18:11 Автор: Виктория Карташева

Источник: Следственный комитет

В Казани 13 человек отравились метанолом, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

В Казани утром 16 ноября госпитализировали 11 человек 1999-2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как среднее и тяжёлое. По словам главного токсиколога Минздрава Татарстана Алии Насибуллиной, на данный момент количество отравившихся увеличилось до 13, передаёт ТАСС.

По словам Насибуллиной, одна из пациенток находится в крайне тяжёлом состоянии. Если в первые критические часы — 48-72 часа — её состояние стабилизируется, можно будет говорить о благоприятном исходе.

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Токсиколог также сообщила, что некачественный алкоголь молодые люди выпили на дне рождения друга. Всего на празднике присутствовали 19 человек. Сами пострадавшие рассказали, что пили водку зелёного цвета со вкусом ириски, подчеркнула Насибуллина.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Согласно предварительной информации, молодые люди употребили спиртосодержащий напиток, который приобрели у неустановленного лица. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





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Ранее сообщалось, что после очередных массовых отравлений в нескольких регионах продукцией с содержанием метилового спирта производители алкоголя предложили усилить ответственность за его незаконное производство и оборот. Одновременно они выступили за снижение требований к легальным точкам продаж, полагая, что это поможет бороться с контрафактом.

#происшествия #алкоголь

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