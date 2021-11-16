В Казани стартовал финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Казани (Республика Татарстан) состоялась церемония открытия финального очного этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021», информирует Минпросвещения России.

85 педагогов из 42 регионов России, которые прошли федеральный заочный этап конкурса, будут бороться за победу в девяти номинациях по шести направлениям дополнительного образования, а также в номинациях «Наставничество», «Профессиональный дебют» и «Работа с детьми с ОВЗ».

Жюри конкурса включает руководителей образовательных организаций, учёных, представителей Министерства просвещения Российской Федерации и победителей конкурса прошлых лет.

Финал пройдёт в два тура. В первом очном туре участникам предстоит провести получасовое открытое занятие с группой детей «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» и принять участие в импровизированном конкурсе «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление». В ходе этих испытаний участники покажут профессиональные знания, универсальные компетенции и мастерство. По итогам первого тура будут определены девять лауреатов конкурса, которые продолжат борьбу за звание абсолютного победителя конкурса.

Во время первого испытания «Педагогическое многоборье» второго тура участники будут решать задачи на применение образовательных и педагогических технологий и определят стратегию поведения в типовых учебных ситуациях.

Завершит конкурс испытание «Педагогическая риторика» – профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. В рамках дискуссии педагоги выразят свою позицию по актуальным вопросам, связанным со сферой дополнительного образования.

Испытание «Педагогическая риторика» можно будет посмотреть в прямом эфире: трансляция начнётся на сайте конкурса 18 ноября в 14:00 (по московскому времени). В тот же день в 17:00 (по московскому времени) пройдёт торжественная церемония закрытия конкурса и награждения его победителей в каждой номинации.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проходит уже в 17 раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. Конкурс даёт участникам возможность представить свой профессиональный опыт на всероссийском уровне, приобрести новые знания и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также повышению престижа профессии, статуса педагога.

Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.