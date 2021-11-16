Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Казани стартовал финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»

В Казани стартовал финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»

В Казани стартовал финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Казани (Республика Татарстан) состоялась церемония открытия финального очного этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021», информирует Минпросвещения России.

85 педагогов из 42 регионов России, которые прошли федеральный заочный этап конкурса, будут бороться за победу в девяти номинациях по шести направлениям дополнительного образования, а также в номинациях «Наставничество», «Профессиональный дебют» и «Работа с детьми с ОВЗ».

Жюри конкурса включает руководителей образовательных организаций, учёных, представителей Министерства просвещения Российской Федерации и победителей конкурса прошлых лет.

Финал пройдёт в два тура. В первом очном туре участникам предстоит провести получасовое открытое занятие с группой детей «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» и принять участие в импровизированном конкурсе «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление». В ходе этих испытаний участники покажут профессиональные знания, универсальные компетенции и мастерство. По итогам первого тура будут определены девять лауреатов конкурса, которые продолжат борьбу за звание абсолютного победителя конкурса.

Во время первого испытания «Педагогическое многоборье» второго тура участники будут решать задачи на применение образовательных и педагогических технологий и определят стратегию поведения в типовых учебных ситуациях.

Завершит конкурс испытание «Педагогическая риторика» – профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. В рамках дискуссии педагоги выразят свою позицию по актуальным вопросам, связанным со сферой дополнительного образования.

Испытание «Педагогическая риторика» можно будет посмотреть в прямом эфире: трансляция начнётся на сайте конкурса 18 ноября в 14:00 (по московскому времени). В тот же день в 17:00 (по московскому времени) пройдёт торжественная церемония закрытия конкурса и награждения его победителей в каждой номинации.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» проходит уже в 17 раз и является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей. Конкурс даёт участникам возможность представить свой профессиональный опыт на всероссийском уровне, приобрести новые знания и умения, способствует отбору и продвижению новых педагогических практик, а также повышению престижа профессии, статуса педагога.

Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат
В Грозном открылся первый в России технопарк универсальных педагогических компетенций
В Грозном открылся первый в России технопарк универсальных
Hellblade: Senua’s Sacrifice получила обновление: улучшения на PC, новые возможности на Xbox
Hellblade: Senua’s Sacrifice получила обновление: улучшения на PC,
Юные химики создают в «Орлёнке» «парфюмерную симфонию»
Юные химики создают в «Орлёнке» «парфюмерную симфонию»
Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников движения Worldskills Russia
Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников
В Казани стартовал финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»
В Казани стартовал финал очного этапа конкурса профмастерства «Сердце
Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2021»
Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2021»
VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдёт весной 2022 года
VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»
В Ярославской области 13 педагогов приступили к работе по программе «Земский учитель»
В Ярославской области 13 педагогов приступили к работе по программе
Мэрилин Мэнсон превратил студию в камеру для пыток "плохих девочек"
Мэрилин Мэнсон превратил студию в камеру для пыток "плохих
Canaan отчиталась о рекордном росте выручки от продаж майнеров
Canaan отчиталась о рекордном росте выручки от продаж майнеров
Неизвестный кит докупил 207 BTC в момент снижения монеты до $62 000
Неизвестный кит докупил 207 BTC в момент снижения монеты до $62 000

Топ на сегодня

Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список фрау Шиндлер". Среди гостей — Дапкунайте, Познер, Чилингарова
Dress Code. Премьера фильма "Горький привкус любви, или Список
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение имени, стихи, открытки и картинки
Поздравления с именинами Светланы 16 ноября 2021 года: значение
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в рамках акции #МыВместе
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в
Ксения Собчак в купальнике похвасталась фигурой
Ксения Собчак в купальнике похвасталась фигурой
Энтони Скарамуччи: биткоин будет торговаться по $500 000
Энтони Скарамуччи: биткоин будет торговаться по $500 000

Еще по теме

Очный этап финала конкурса «Сердце отдаю детям – 2021» пройдет в Казани
В Санкт-Петербурге назвали имена победителей Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 2020»
Абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям – 2020» стала педагог дополнительного образования из Казани
Курский преподаватель стал лауреатом конкурса «Сердце отдаю детям»