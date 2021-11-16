В Курганской области стартовал Международный дистанционный слет педагогических клубов

В Курганской области стартовал Международный дистанционный слет педагогических клубов, сообщает Департамент образования и науки Курганской области.

В рамках слета педагоги решают задачи с неизвестными, участвуют в интеллектуальном караоке «Печа-куча», различных конкурсах, концертах и фестивале КВН.

Всего в этом году в мероприятии участвуют 18 команд из г. Минска (Республика Беларусь), Тульской, Иркутской, Ульяновской областей, а также команды дошкольных и общеобразовательных учреждений Курганской области: клубы Кособродского профессионального техникума и Куртамышского специального учебно-воспитательного учреждения, отдела образования Альменевского района, муниципальные педагогические клубы.

«Слет педагогических клубов появился в нашей области в 2015 году. Он вырос из педагогического фестиваля КВН, и с тех пор число его команд ежегодно растет и ширится география участников. В этом году мы доросли до международного формата. Уверен, что педагогическим клубам есть что показать и чем удивить. Ну а победят, конечно же, лучшие. Желаю всем командам весело и с пользой провести время на слете», – отметил директор Департамента образования и науки региона Андрей Кочеров.