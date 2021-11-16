Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Нижнеудинске рыбак провалился под лед на реке Уде и утонул

В Нижнеудинске рыбак провалился под лед на реке Уде и утонул

В Иркутской области за один день 15 ноября два рыбака в Нижнеудинске и Усть-Куте провалились под лед. 32-летний житель Нижнеудинска утонул, его тело обнаружили в черте города в десяти метрах от берега. В Усть-Кутском МО запретили выход на лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Утром 15 ноября государственным инспекторам по маломерным судам сообщили о происшествии на реке Лене в Усть-Куте. Напротив городского мемориала в полынье оказался рыбак — тонкий лед внезапно проломился под весом человека. 56-летний мужчина находился по пояс в воде, цеплялся за кромку льда, но выбраться самостоятельно не мог. К счастью, рядом оказался другой рыбак, который пришел ему на помощь. Он аккуратно подобрался к полынье и с помощью подручных средств вытащил мужчину из воды. Врачи прибывшей скорой помощи осмотрели пострадавшего — он находился в удовлетворительном состоянии.

Павел Пуляевский, старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области:
— Постановлением местной администрации в осенне-зимний период повсеместно выход людей и выезд любых транспортных средств на лед рек Лена и Кута в границах территории Усть-Кутского муниципального образования в микрорайонах Мостоотряд, Якурим, Нефтебаза, ЯГУ, Речники, РЭБ, Лена, Старый Усть-Кут, Закута, Курорт и Кирзавод запрещен. Профилактическая работа с жителями по доведению этой информации будет продолжена. Попытки граждан нарушить требования безопасности межведомственными патрульными группами будут пресекаться. В потенциально опасных местах уже выставлены запрещающие знаки и информационные аншлаги.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Нижнеудинске рыбак провалился под лед на реке Уде и утонул
В Нижнеудинске рыбак провалился под лед на реке Уде и утонул
Восемь иркутских баров нарушили антиковидные ограничения
Восемь иркутских баров нарушили антиковидные ограничения
Фил Спенсер: Game Pass уже сейчас очень и очень финансово стабилен
Фил Спенсер: Game Pass уже сейчас очень и очень финансово стабилен
В Sea of Thieves бесплатно раздадут уникальные предметы в стиле Halo
В Sea of Thieves бесплатно раздадут уникальные предметы в стиле Halo
В Halo Infinite игроков ждет 115 достижений на 1515 Gamerscore
В Halo Infinite игроков ждет 115 достижений на 1515 Gamerscore
Шепотки при занозах и от сора в глазах
Шепотки при занозах и от сора в глазах
Максим Галкин в честь важной даты поделился фото с помолодевшей Пугачевой
Максим Галкин в честь важной даты поделился фото с помолодевшей
Circle запустит стейблкоин в японской иене
Circle запустит стейблкоин в японской иене
В «Новой почте» прокомментировали слухи о планах заняться переводами криптовалют
В «Новой почте» прокомментировали слухи о планах заняться переводами
На Байкале сотни нерп вылезли погреться на солнце на первых льдинах
На Байкале сотни нерп вылезли погреться на солнце на первых льдинах
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в рамках акции #МыВместе
"Молодежка ОНФ" продолжает помогать пожилым и медикам в
Гимназия в Новороссийске признана победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Гимназия в Новороссийске признана победителем Всероссийского конкурса

Топ на сегодня

Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Волочкову выселили из отеля из-за неадекватного поведения
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене
Ваш Знак Сатурна при рождении: как он влияет на ваше отношение к жизни
Ваш Знак Сатурна при рождении: как он влияет на ваше отношение к жизни
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Асмус заподозрили в романе с молодым актером
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ объявила о старте программы для молодых предпринимателей
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ объявила о старте

Еще по теме

В Усть-Куте в ДТП пострадал четырехлетний мальчик
Спасатели разыскивают рыбака на реке Иркут
На реке Лена в Киренске спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед
Пятилетний мальчик остался в лодке один после гибели отца на реке в Югре