В Нижнеудинске рыбак провалился под лед на реке Уде и утонул

В Иркутской области за один день 15 ноября два рыбака в Нижнеудинске и Усть-Куте провалились под лед. 32-летний житель Нижнеудинска утонул, его тело обнаружили в черте города в десяти метрах от берега. В Усть-Кутском МО запретили выход на лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Утром 15 ноября государственным инспекторам по маломерным судам сообщили о происшествии на реке Лене в Усть-Куте. Напротив городского мемориала в полынье оказался рыбак — тонкий лед внезапно проломился под весом человека. 56-летний мужчина находился по пояс в воде, цеплялся за кромку льда, но выбраться самостоятельно не мог. К счастью, рядом оказался другой рыбак, который пришел ему на помощь. Он аккуратно подобрался к полынье и с помощью подручных средств вытащил мужчину из воды. Врачи прибывшей скорой помощи осмотрели пострадавшего — он находился в удовлетворительном состоянии.

Павел Пуляевский, старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области:

— Постановлением местной администрации в осенне-зимний период повсеместно выход людей и выезд любых транспортных средств на лед рек Лена и Кута в границах территории Усть-Кутского муниципального образования в микрорайонах Мостоотряд, Якурим, Нефтебаза, ЯГУ, Речники, РЭБ, Лена, Старый Усть-Кут, Закута, Курорт и Кирзавод запрещен. Профилактическая работа с жителями по доведению этой информации будет продолжена. Попытки граждан нарушить требования безопасности межведомственными патрульными группами будут пресекаться. В потенциально опасных местах уже выставлены запрещающие знаки и информационные аншлаги.